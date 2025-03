Acid Attack Video: तेलंगाना में मंदिर कर्मचारी पर फेंका तेजाब, एसिड अटैक का वीडियो वायरल

हैदराबाद: तेलंगाना के सैदाबाद में एक मंदिर कर्मचारी पर एसिड फेंकने की घटना सामने आई है. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, यह घटना सैदाबाद स्थित भू लक्ष्मीम्मा मंदिर में घटी. फुटेज में दिख रहा है कि मंदिर के एकाउंटेंट गोपी अपने टेबल पर बैठकर कागजात पर काम कर रहे थे और उनके पास एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा था. बातचीत के दौरान अचानक आरोपी ने एक कंटेनर से उन पर एसिड फेंक दिया और मौके से फरार हो गया.

Hyderabad: In a shocking incident, an unidentified assailant attacked Gopi, an accountant at the Bhu Lakshmimma Temple in Saidabad, with acid. The entire attack was recorded on the temple's CCTV cameras. Temple staff swiftly transported the victim to Yashoda Hospital in Malakpet… pic.twitter.com/VhM9XyQ6Xd

— Hyderabad Mail (@Hyderabad_Mail) March 15, 2025