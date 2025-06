Bengaluru Beat Punjab, TATA IPL 2025 Final Match Scorecard: फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया, पहली बार आईपीएल के ख़िताब पर किया कब्जा; यहां देखें RCB बनाम PBKS के मैच का स्कोरकार्ड

Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings, TATA Indian Premier League 2025 Final Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का विजेता मिल गया हैं. आईपीएल 2025 (IPL 2025) का फाइनल मुकाबला आज यानी 03 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने पंजाब किंग्स को छह रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल 2025 के टाइटल पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने पहली पारी आईपीएल का खिताब जीता हैं. दूसरी तरफ, पंजाब किंग्स की एक बार फिर निराशा हाथ लगी हैं. पंजाब किंग्स ने क्वालीफायर 2 मुकाबले में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थीं. पहले फाइनल मुकाबला ईडन गार्डन में खेला जाना था. कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई (BCCI) अधिकारियों ने मैच को शिफ्ट करके कोलकाता से अहमदाबाद में कर दिया था. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे थे. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर थीं. यह भी पढ़ें: RCB vs PBKS, TATA IPL 2025 Final Match 1st Inning Scorecard: फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 190 रनों पर रोका, काइल जैमीसन और अर्शदीप सिंह ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी स्कोरकार्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड

𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐎𝐅 #𝐓𝐀𝐓𝐀𝐈𝐏𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟓 🏆🤩

The ROYAL CHALLENGERS BENGALURU have done it for the first time ❤#RCBvPBKS | #Final | #TheLastMile | @RCBTweets pic.twitter.com/x4rGdcNavS

— IndianPremierLeague (@IPL) June 3, 2025