RCB vs PBKS, TATA IPL 2025 Final Match 1st Inning Scorecard: फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 190 रनों पर रोका, काइल जैमीसन और अर्शदीप सिंह ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी स्कोरकार्ड

Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings, TATA Indian Premier League 2025 Final 1st Inning Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का विजेता जल्द ही मिल जाएगा. आईपीएल 2025 (IPL 2025) का फाइनल मुकाबला आज यानी 03 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. पंजाब किंग्स ने क्वालीफायर 2 मुकाबले में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है. पहले फाइनल मुकाबला ईडन गार्डन में खेला जाना था. कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई (BCCI) अधिकारियों ने मैच को शिफ्ट करके कोलकाता से अहमदाबाद में कर दिया था. मैच की टाइमिंग की बात करें तो हर बार की तरह टॉस शाम 7 बजे होगा तो वहीं, मैच 7.30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड Live

इस सीजन में पंजाब किंग्स के अभी तक 14 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स की टीम को नौ मैचों में जीत मिली हैं. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी 14 मुकाबलों में से 9 मैच जीते हैं और दोनों के 19-19 अंक हैं. लेकिन नेट रन रेट के आधार पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (0.301) पंजाब किंग्स (0.372) से मामूली अंतर से पीछे है. दोनों टीमों का प्रदर्शन इस सीजन में धमाकेदार रहा है. ऐसे में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड

🏆 IPL 2025 FINAL

RCB post 190/9 in their 20 overs! 🔥

Now it's up to PBKS — can they chase 191 to lift their first IPL trophy?

Big chase coming up! 👀#IPL2025 #RCBvPBKS #IPLFinal #CricketTwitter #PBKSVSRCB #TATAIPL #ViratKohi #RCBvsPBKS pic.twitter.com/7drXHkZJqY

