Urban Company IPO: 10 सितंबर को खुलेगा 1900 करोड़ का आईपीओ, निवेशकों को मिल सकता है बंपर मुनाफा- जानें जरुरी बातें

Urban Company IPO GMP: भारत के प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते निवेशकों के लिए बड़ा मौका आने वाला है. ऑनलाइन होम सर्विसेज देने वाली अर्बन कंपनी लिमिटेड (Urban Company Limited) का आईपीओ (IPO) 10 सितंबर 2025 बुधवार को खुलने जा रहा है. यह इश्यू 12 सितंबर 2025 शुक्रवार तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. कंपनी ने अपने शेयर का प्राइस बैंड 98 रुपये से 103 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया है. यह इश्यू बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होगा.

इस पब्लिक इश्यू के जरिए कंपनी का लक्ष्य कुल 1,900 करोड़ रुपये जुटाने का है. इसमें से 472 करोड़ रुपये फ्रेश शेयर इश्यू से आएंगे, जबकि 1,428 करोड़ रुपये ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत जुटाए जाएंगे. यानी निवेशकों को इस आईपीओ में सीधे कंपनी की ग्रोथ में हिस्सा लेने और अच्छे रिटर्न की संभावना दोनों मिलेगी.

ग्रे मार्केट प्रीमियम में जबरदस्त मांग

आईपीओ शुरू होने से पहले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में अर्बन कंपनी के शेयरों की जोरदार डिमांड देखने को मिल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल कंपनी का शेयर 28 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. यानी लिस्टिंग के समय निवेशकों को लगभग 28% तक का फायदा मिल सकता है.

लॉट साइज़

अर्बन कंपनी के आईपीओ में एक लॉट में 145 शेयर होंगे. शेयर अलॉटमेंट की संभावित तारीख 13 सितंबर 2025 तय की गई है, जबकि अगर किसी वजह से देरी होती है तो यह प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 तक पूरी की जा सकती है. इसके बाद कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 17 सितंबर 2025 को बीएसई और एनएसई पर होने की संभावना है. इस आईपीओ का रजिस्ट्रार एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (MUFG Intime India Private Limited) है.

कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति

वित्त वर्ष 2025 में अर्बन कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है. कंपनी का रेवेन्यू (Revenue) 38% बढ़कर 1,144.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. खास बात यह रही कि पिछले साल जहां कंपनी को 93 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, वहीं इस बार उसने 240 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है.

इसके अलावा, कंपनी की प्रोडक्ट सेल्स (जैसे अर्बन कंपनी नेटिव ब्रांड) से कुल आय का करीब 26% हिस्सा आता है. यानी अर्बन कंपनी अब सिर्फ सर्विस सेक्टर पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट बिज़नेस से भी अच्छी आमदनी कर रही है.

क्यों खास है यह आईपीओ?

अर्बन कंपनी आज भारत की बड़ी होम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन चुकी है. कंपनी ने टेक्नोलॉजी और बेहतर सर्विस क्वालिटी के साथ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, जो आसानी से बढ़ सकता है और स्थानीय स्तर पर काम करता है. अर्बन कंपनी अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी तेजी से अपना विस्तार कर रही है. भरोसेमंद सेवाएं और अच्छी क्वालिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं.

साथ ही, यह हजारों सर्विस प्रोफेशनल्स को रोजगार और अच्छी कमाई का मौका देती है. यही कारण है, कि अर्बन कंपनी का यह आईपीओ निवेशकों के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ भारतीय सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है.