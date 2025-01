Delhi Building Collapse Update: दिल्ली के बुराड़ी में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारात गिरी, 2 की मौत, 12 को बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी; VIDEO

Delhi Building Collapse Update: उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में ऑस्कर पब्लिक स्कूल के पास नवनिर्मित चार मंजिला इमारत सोमवार शाम को ढह गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि मलबे से अब तक 12 लोगों को निकाला गया है, अभी और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि उन्हें शाम करीब सात बजे सूचना मिली कि ऑस्कर पब्लिक स्कूल के पास 200 वर्ग गज में फैली एक इमारत ढह गई है.

बयान में कहा गया, ‘‘ शाम 6:58 बजे सूचना मिली. बचाव अभियान जारी है। पुलिस, अग्निशमन, डीडीएमए (दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) और एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) के कर्मी मौके पर मौजूद हैं। अब तक 12 लोगों को निकाल कर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। अभी और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. डीएफएस प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा, ‘‘हमारी टीम ने तीन लड़कियों और एक आदमी को बचाया और उन्हें अस्पताल ले गई. यह भी पढ़े: Delhi Building Collapse Video: दिल्ली में भीषण आग लगने के बाद कुछ ही सेकेंड में ताश के पत्ते की तरह गिरी 3 मंजिला इमारत, सभी सुरक्षित

#UPDATE | 2 people lost their lives after a four-storey building collapsed in Delhi's Burari area yesterday: Delhi Police

Rescue operation is still going on. So far 12 people have been rescued. https://t.co/vm1i60ZlQP

— ANI (@ANI) January 28, 2025