Kareena Kapoor Greece Vacation: करीना कपूर ने ग्रीस में किया 'लुंगी डांस', वेकेशन की मस्तीभरी तस्वीरें देख फैंस बोले- स्टाइल क्वीन (View Pics)

Kareena Kapoor Greece Vacation: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान एक बार फिर अपने वेकेशन लुक्स और स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार वह अपने परिवार के साथ ग्रीस में छुट्टियां मना रही हैं और वहां से अपनी ग्लैमरस और मजेदार तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हैं. गुरुवार को करीना ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट हॉलिडे तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "Did a lungi dance in Greece… had fun. Must try.” इस कैप्शन के साथ उन्होंने शाहरुख खान के आइकॉनिक गाने 'लुंगी डांस' का जिक्र करते हुए अपने ह्यूमर का तड़का भी लगाया.

तस्वीरों में करीना येलो बिकिनी टॉप और चेक्ड स्कर्ट पहने नजर आ रही हैं. सन हैट, स्टेटमेंट सनग्लासेज़ और कूल एटीट्यूड के साथ वह ग्रीस के खूबसूरत बैकड्रॉप में पोज देती दिख रही हैं. उनका ये लुक एक परफेक्ट वेकेशन ग्लैम और कैज़ुअल स्टाइल का कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है. करीना इस वेकेशन पर अपने पति सैफ अली खान और बेटों तैमूर व जेह के साथ गई हुई हैं. इससे पहले उन्होंने ब्लैक और बेज मोनोकिनी में कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं. उनके फैंस हर बार की तरह इस बार भी उनके वेकेशन फैशन को खूब पसंद कर रहे हैं.

करीना कपूर की स्टनिंग तस्वीरें:

वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना जल्द ही फिल्म 'दायरा' में मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी. यह फिल्म अपराध, न्याय और नैतिकता जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित होगी. इससे पहले करीना को ‘The Buckingham Murders’ में देखा गया था, जो पिछले साल सितंबर में रिलीज़ हुई थी. करीना का ये ट्रैवल स्टाइल और फोटोज़ एक बार फिर साबित करते हैं कि वह न सिर्फ शानदार एक्ट्रेस हैं, बल्कि बेजोड़ फैशन आइकन भी हैं.