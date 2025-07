Viral Video: तमिलनाडु के नीलगिरि रोड पर एक साथ टहलते दिखे ब्लैक पैंथर और 2 तेंदुए, देखें दुर्लभ दृश्य

तमिलनाडु, 18 जुलाई: एक दुर्लभ दृश्य में तमिलनाडु के नीलगिरि में 16 जुलाई को सुबह लगभग 2 बजे एक अद्भुत काला तेंदुआ दो अन्य तेंदुओं के साथ सड़क पर टहलता हुआ देखा गया. तीनों तेंदुए सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए. काले तेंदुआ और तेंदुआ को एक साथ देखने की दुर्लभ संभावना के कारण यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को हैरान कर देने वाले नेटिज़न्स की हज़ारों प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए इस वायरल वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है. वीडियो में तीनों तेंदुए सड़क पर ध्वनि समन्वय के साथ चुपचाप टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह भी पढ़ें: रात के सन्नाटे में खूंखार तेंदुए से हुआ गली के डोगेश गैंग का सामना, फिर जो हुआ… देखें खतरनाक Viral Video

इस आश्चर्यजनक वीडियो में सीसीटीवी फुटेज के तीन अलग-अलग एंगल को दिखाया गया है, जिसमें जंगली जानवरों को कैद किया गया है. पहले एंगल में तीनों तेंदुए सड़क पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे एंगल में उन्हें सबसे नज़दीकी दूरी से कैद किया गया है, जिसमें इन विशाल जानवरों की सुंदरता दिखाई दे रही है. तीसरे एंगल में उन्हें झाड़ियों में चलते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो को एक्स यूजर @tweetKishorec ने शेयर किया, जिन्होंने लिखा, "दुर्लभ और उल्लेखनीय दृश्य. नीलगिरी में 2 अन्य तेंदुओं के साथ काला पैंथर देखा गया"

Rare & Remarkable Sighting🐆

Black panther along with 2 other leopards spotted in Nilgiris. pic.twitter.com/2GFOb6b4dg

— Kishore Chandran (@tweetKishorec) July 17, 2025