Srihari Nataraj National Record: श्रीहरि नटराज ने 18 जुलाई को FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में पुरुषों की 200 मीटर फ़्रीस्टाइल तैराकी स्पर्धा में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. 24 वर्षीय तैराक ने 1:48.22 सेकंड का समय निकालकर 1:48.66 सेकंड का अपना पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने इसी साल की शुरुआत में सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2025 में बनाया था. इस प्रदर्शन के साथ, उन्होंने इस स्पर्धा के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। इससे पहले, रोहित बेनेडिक्टॉन ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में तैराकी में दो राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े थे.

