Rohit Benedicton National Record: रोहित बेनेडिक्ट ने एक बार फिर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है. इस बार, सिर्फ़ एक दिन के भीतर, पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई हीट तैराकी उसी श्रेणी में की हैं. रोहित बेनेडिक्ट ने 23.96 सेकंड का शानदार राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जबकि इससे ठीक एक दिन पहले उन्होंने 24.00 सेकंड में यह रिकॉर्ड बनाया था. 21 वर्षीय रोहित बेनेडिक्ट FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई में सब-24 टाइमिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं.

🚨 ROHIT BENEDICTON BREAKS NATIONAL RECORD, AGAIN! 🏊‍♂️🔥

🇮🇳 The 21-year-old sensation Rohit Benedicton, who had already set a new national record in the 50m Butterfly heats, went even faster in the semifinals clocking a superb 23.96 seconds and becoming the first Indian ever to… https://t.co/H5ZNO8si3T pic.twitter.com/OAYttpiYVy

— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) July 17, 2025