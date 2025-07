Fans Trolled Iftikhar Ahmed for Catch Drops: ग्लोबल सुपर लीग 2025 में दुबई कैपिटल्स बनाम रंगपुर राइडर्स मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने एक आसान कैच छोड़ दिया, जिसने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरीं. दरअसल, दुबई कैपिटल्स के बल्लेबाज़ निरोशन डिकवेला का ऊंचा शॉट पकड़ने के लिए इफ्तिखार बिल्कुल सही पोजिशन में थे और गेंद काफी देर तक हवा में रही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कैच टपका दिया. इस पूरे वाकये को और मज़ेदार बना दिया उनके अजीबोगरीब "कम टू मी" (मेरे पास आओ) इशारे ने, जो उन्होंने गेंद के आने से पहले हाथ हिलाकर किया. इस पर कमेंटेटर ने भी चुटकी लेते हुए कहा, "कम टू मी, कम टू मी, कम! बाय बाय." इसके बाद से फैंस ने इफ्तिखार को जमकर ट्रोल किया और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया.

देखें कैच ड्रॉप का वीडियो

Why was he calling the ball.. Like "aa ja bhai aa ja" — Blue_Pom (@oscarpomchelsea) July 18, 2025

देखें फैंस का रिएक्शन

The way he was calling the ball, it did not come that way Clear mistake of ball😞😓 — cricket ka keeda (@crickekakeeda26) July 18, 2025

'Blaming' Ball

He is blaming the bowl for not coming in his hands 🤣 — kamal rao (@aasankamalX) July 18, 2025

Acting ke 500 rupay extra do — Raj Kr. Sah (@rajkumarsah601) July 18, 2025

