Thailand: फुकेत बीच पर अश्लील हरकत करते पकड़ा गया फ्रांसीसी जोड़ा, पुलिस ने लगाया भारी जुर्माना और निर्वासन की तैयारी

थाईलैंड में सेक्स इमेज के लिए कपल गिरफ्तार (Photo Credits: X/@lifeissues_11)

फुकेत: थाईलैंड (Thailand) के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फुकेत (Phuket) में एक फ्रांसीसी जोड़े (French Couple) को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य (Public Sex Act) करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. रायई बीच (Rayee Beach) पर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) होने के बाद स्थानीय निवासियों में भारी गुस्सा देखा गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पर्यटकों को उनके होटल से हिरासत में लिया और उन पर कानूनी जुर्माना लगाया है. यह भी पढ़ें: Sofik Viral Video: सोफिक और सोनाली का वायरल वीडियो, क्या हैं 'सीजन 2' और 'सीजन 3' के दावे? जानें साइबर फ्रॉड का सच

वायरल वीडियो के बाद पुलिस की कार्रवाई

यह घटना 10 अप्रैल की बताई जा रही है. 24 वर्षीय हलन और 24 वर्षीय नादिया के रूप में पहचाने गए इस जोड़े को एक राहगीर ने कैमरे में कैद कर लिया था. वीडियो में उन्हें अन्य पर्यटकों की मौजूदगी में बीच पर आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया. स्थानीय निवासियों की शिकायतों और सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोध के बाद, पुलिस ने जांच शुरू की और उन्हें काथू जिले के एक होटल से ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया.

कानूनी परिणाम और भारी जुर्माना

पुलिस कर्नल अनुराक परिण्यासथिरकुल ने पुष्टि की कि पर्यटकों पर "सार्वजनिक रूप से अश्लील कृत्य करने" का आरोप लगाया गया है. अदालत के आदेशानुसार, दोनों में से प्रत्येक को 5,000 थाई बाहत (लगभग 11,500 भारतीय रुपये) का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया.

हालांकि, उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले को आव्रजन (Immigration) अधिकारियों को भेज दिया गया है, जो उनके वीजा की समीक्षा करेंगे और भविष्य में उनके थाईलैंड प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. यह भी पढ़ें: Kanwal Aftab Viral Video Controversy: पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर कंवल आफताब का कथित 'MMS' वीडियो विवाद, डीपफेक और डिजिटल प्राइवेसी पर छिड़ी बहस

फुकेत के रायई बीच पर सेक्स करने के आरोप में फ्रांसीसी जोड़ा गिरफ्तार

French couple arrested after they were caught having s£x on Thai beach and m0@ning loudly After causing a stir when they were spotted having s3x on a secluded beach in Thailand, a French couple was taken into custody. Officers identified the two as Halan, 24, and Nadia, 24, who… pic.twitter.com/eGyNMzK3BH — Lifeissues11 (@lifeissues_11) April 13, 2026

स्थानीय संस्कृति के प्रति सम्मान की मांग

फुकेत के स्थानीय समुदाय ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है. निवासियों का कहना है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय पर्यटक थाई संस्कृति और कानूनों का सम्मान नहीं करते हैं. एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि इस तरह के खुलेआम कृत्य दर्शाते हैं कि कुछ पर्यटकों को लगता है कि स्थानीय कानून या तो अस्तित्व में नहीं हैं या उन्हें लागू नहीं किया जाता है.

गौरतलब है कि 2026 में फुकेत में सार्वजनिक अभद्रता के कई हाई-प्रोफाइल मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन पर गश्त बढ़ाने और नियमों को सख्ती से लागू करने का दबाव बढ़ गया है.

अधिकारियों की सख्त चेतावनी

थाई अधिकारियों ने इस मामले के जरिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को याद दिलाया है कि थाई दंड संहिता की धारा 388 के तहत सार्वजनिक अश्लीलता एक दंडनीय अपराध है. पुलिस को दिए अपने बयान में, जोड़े ने दावा किया कि वे छुट्टी के दौरान "भावुकता" में बह गए थे और उन्हें नहीं पता था कि यह एक कानूनी अपराध है.

हालांकि, अधिकारियों ने दोहराया कि स्थानीय कानूनों की अनभिज्ञता किसी भी पर्यटक को दंड से छूट नहीं देती है, खासकर उन मामलों में जो सार्वजनिक व्यवस्था और स्थानीय संवेदनाओं को ठेस पहुँचाते हैं.