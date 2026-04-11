Sofik Viral Video: सोफिक और सोनाली का वायरल वीडियो, क्या हैं 'सीजन 2' और 'सीजन 3' के दावे? जानें साइबर फ्रॉड का सच

Sofik Viral Video: पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर एक वीडियो को लेकर चर्चा है, जिसे कथित तौर पर बंगाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोफिक एसके और दस्तु सोनाली से जोड़ा जा रहा है। हाल ही में इस वीडियो के 'सीजन 2' और 'सीजन 3' के नाम से नए दावे सामने आए हैं। हालांकि, साइबर विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह के किसी भी वीडियो के कोई 'सीजन' या आधिकारिक एक्सटेंडेड वर्जन्स मौजूद नहीं हैं। यह पूरी तरह से एक अफवाह है.

साइबर स्कैम का जाल

विशेषज्ञों का कहना है कि 'पार्ट 2' या 'सीजन 3' जैसे आकर्षक नाम लोगों की उत्सुकता का फायदा उठाने के लिए दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे ये लिंक्स अक्सर धोखाधड़ी का एक जरिया होते हैं। इन पर क्लिक करने से:

मालवेयर अटैक: आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर में हानिकारक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है।

डेटा चोरी: आपके बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड और व्यक्तिगत डेटा चोरी होने का खतरा रहता है।

फिशिंग: आपको फर्जी वेबसाइटों पर ले जाकर संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

कानूनी और नैतिक चेतावनी

इस मामले में सोफिक और सोनाली पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका पुराना निजी वीडियो बिना उनकी सहमति के एक परिचित द्वारा लीक किया गया था, जिसे लेकर वे कानूनी कार्रवाई भी कर चुके हैं। ऐसी निजी सामग्री को सर्च करना, डाउनलोड करना या साझा करना कानूनन अपराध है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 की धारा 67A के तहत किसी की निजी और आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री को प्रसारित करना दंडनीय अपराध है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसी सामग्री को फॉरवर्ड करना भी आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है।

सावधान रहें, सुरक्षित रहें

इंटरनेट पर वायरल होने वाली हर चीज सच नहीं होती। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की ओर से सलाह दी गई है कि:

किसी भी संदिग्ध या अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से बचें।

भ्रामक और सनसनीखेज दावों की पुष्टि विश्वसनीय समाचार स्रोतों से करें।

अपनी डिजिटल गोपनीयता बनाए रखें और ऐसी किसी भी सामग्री को साझा करने से बचें जो किसी की निजता क उल्लंघन करती हो।

यदि आपको कोई ऐसी संदिग्ध सामग्री या लिंक मिलता है, तो उसे रिपोर्ट करें ताकि अन्य लोगों को भी इस तरह के साइबर जाल से बचाया जा सके।

नोट: यह लेख केवल जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लिखा गया है. हम किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री, लीक वीडियो या पायरेटेड सामग्री को बढ़ावा नहीं देते हैं। हमारा उद्देश्य पाठकों को ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी और कानूनी खतरों के प्रति सचेत करना है. हम निजी सामग्री को साझा करने के सख्त खिलाफ हैं.