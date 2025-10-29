ऑटो कंपनी GM में बड़ी कटौती, इलेक्ट्रिक व्हीकल की घटती डिमांड से 1200 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर संकट
Jobs Are vanishing Silently

अमेरिका की दिग्गज ऑटो कंपनी जनरल मोटर्स (GM) ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की घटती मांग को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने अपने डेट्रॉइट स्थित इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट और टेनेसी व ओहायो स्थित बैटरी प्लांट्स में 1200 से अधिक नौकरियों में कटौती की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही बैटरी उत्पादन भी अगले कुछ महीनों के लिए रोक दिया जाएगा. पिछले कुछ सालों में EV मार्केट तेजी से बढ़ा था, पर अब अमेरिकी बाजार में डिमांड में भारी गिरावट देखी जा रही है. इसी कारण GM ने उत्पादन कम करने का फैसला किया है. कंपनी के मुताबिक, नए EVs की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रही, इसलिए उत्पादन को सीमित किया जा रहा है.

6 महीने के लिए बैटरी उत्पादन बंद

GM ने बताया कि टेनेसी और ओहायो के बैटरी प्लांट में जनवरी 2026 से करीब 6 महीने तक उत्पादन रोका जाएगा. इस कदम से 1550 कर्मचारियों को अस्थायी रूप से नौकरी से हटाया जाएगा. ओहायो प्लांट में 550 कर्मचारी अनिश्चित समय के लिए बेरोजगार रहेंगे. ओहायो प्लांट GM और दक्षिण कोरिया की कंपनी LG Energy Solution का संयुक्त प्रोजेक्ट है.

1200 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर संकट

डेट्रॉइट प्लांट में सिर्फ एक शिफ्ट

अभी डेट्रॉइट के EV प्लांट में दो शिफ्ट में काम होता है, लेकिन जनवरी से इसे घटाकर सिर्फ एक शिफ्ट कर दिया जाएगा. इससे उत्पादन करीब 50% कम हो जाएगा.

क्यों लेनी पड़ी यह बड़ी छंटनी?

GM के अनुसार इन फैसलों के पीछे दो प्रमुख कारण हैं:

  • EV बाजार की धीमी गति

  • बदलता हुआ नियामक (रेगुलेटरी) माहौल

कंपनी का कहना है कि वह बाजार के मुताबिक अपनी रणनीति बदल रही है, ताकि आगे की चुनौतियों का सामना कर पाए.

विशेषज्ञों के अनुसार, EV उद्योग में शॉर्ट टर्म स्लोडाउन जरूर है. लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ अभी भी मजबूत दिखती है. कई विश्लेषक इसे एक अस्थायी झटका मानते हैं, क्योंकि आने वाले वर्षों में EV की मांग फिर बढ़ने की संभावना है.

GM का यह फैसला अमेरिका की EV इंडस्ट्री के भविष्य को लेकर बढ़ती चिंताओं की ओर इशारा करता है. EV रेवोल्यूशन की राह अभी भी जारी है, लेकिन फिलहाल कंपनियों को बाजार की नई हकीकत के अनुसार कदम बढ़ाने होंगे.