IRE-W vs SCO-W ICC Women's World Cup Qualifier 2025 Live Toss & Scorecard: स्कॉटलैंड महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, आयरलैंड पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Ireland Women's National Cricket Team vs Scotland Women's Cricket Team Match Scorecard: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर(ICC Women's World Cup Qualifier) 2025 13वां मुकाबला 18 अप्रैल(शुक्रवार) को लाहौर(Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2025 में आयरलैंड महिला और स्कॉटलैंड महिला टीम के बीच मुकाबले से पहले गीले आउटफील्ड के कारण टॉस में देरी हुई थी. हालांकि बाद में जैसे ही हालात बेहतर हुए, स्कॉटलैंड महिला टीम की कप्तान कैथरिन ब्रायसने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया. दोनों टीमें इस अहम मुकाबले को जीतकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. फैंस को रोमांचक खेल की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: महिला विश्व कप क्वालीफायर में आयरलैंड से भिड़ेगी स्कॉटलैंड महिला टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

स्कॉटलैंड महिला टीम ने जीता टॉस

🪙: And we're able to start! Ireland are bowling first having lost the toss.

Team news in a moment...#BackingGreen #FuelledByCerta ☘️🏏 pic.twitter.com/R5j9g9mf0E

