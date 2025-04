WI-W vs THA-W ICC Women's World Cup Qualifier 2025 Live Toss & Scorecard: वेस्टइंडीज महिला टीम ने जीता टॉस, थाईलैंड को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

West Indies Women's Cricket Team vs Thailand Women's National Cricket Team Match Scorecard: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम थाईलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर(ICC Women's World Cup Qualifier) 2025 15वां मुकाबला 19 अप्रैल(शनिवार) को लाहौर(Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम( Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. वेस्टइंडीज महिला टीम के कप्तान हेली मैथ्यूज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, थाईलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला है. यदि कैरेबियाई टीम को अगले दौर में पहुंचना है, तो उन्हें थाईलैंड के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी और साथ ही बांग्लादेश की हार की दुआ करनी होगी. टूर्नामेंट की शीर्ष दो टीमें भारत में अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी. यह भी पढ़ें: महिला विश्व कप क्वालीफायर में थाईलैंड से भिड़ेगी वेस्टइंडीज महिला टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

वेस्टइंडीज ने जीता टॉस

West Indies opt to bowl as they have their sights set on ICC Women's Cricket World Cup 2025 qualification 👊

