WI-W vs THA-W ICC Women's World Cup Qualifier 2025 Live Streaming: महिला विश्व कप क्वालीफायर में थाईलैंड से भिड़ेगी वेस्टइंडीज महिला टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

West Indies Women (Photo: X/@windiescricket)

How and Where To Watch West Indies Women's Cricket Team vs Thailand Women's National Cricket Team Live Telecast: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम थाईलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर(ICC Women's World Cup Qualifier) 2025 15वां मुकाबला 19 अप्रैल(शनिवार) को लाहौर(Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम( Gaddafi Stadium) में खेला जाएगा. थाईलैंड की टीम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 क्वालीफायर से बाहर हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने लगातार चार मैचों में हार का सामना किया है. वहीं, वेस्टइंडीज़ की टीम अब भी गणितीय रूप से टूर्नामेंट की दौड़ में बनी हुई है. चार मैचों में चार अंकों और -0.283 के नेट रन रेट के साथ, वेस्टइंडीज़ अब बांग्लादेश के साथ अंतिम स्थान की होड़ में है. बांग्लादेश ने चार मैचों में छह अंक और 1.033 का प्रभावशाली नेट रन रेट हासिल किया है, जिससे वे पहले ही क्वालिफाई कर चुकी पाकिस्तान टीम के साथ दूसरे स्थान के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं. यह भी पढ़ें: बांग्लादेश महिला टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, पाकिस्तान करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

टूर्नामेंट के अंतिम दिन बांग्लादेश का सामना पाकिस्तान से होगा, जो पहले ही विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है. इसके बाद वेस्टइंडीज़ की भिड़ंत थाईलैंड से होगी. यदि कैरेबियाई टीम को अगले दौर में पहुंचना है, तो उन्हें थाईलैंड के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी और साथ ही बांग्लादेश की हार की दुआ करनी होगी. इस छह टीमों वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान, वेस्टइंडीज़, बांग्लादेश और आयरलैंड जैसे पूर्ण सदस्य शामिल हैं, जबकि स्कॉटलैंड और थाईलैंड एसोसिएट सदस्य के रूप में भाग ले रहे हैं. टूर्नामेंट की शीर्ष दो टीमें भारत में अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी.

वेस्टइंडीज महिला बनाम थाईलैंड महिला आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर, 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम थाईलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 15वां मुकाबला 19 अप्रैल(शनिवार) को लाहौर(Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम( Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 02:30 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस 02:00 PM को होगा.

भारत में वेस्टइंडीज महिला बनाम थाईलैंड महिला मैच का लाइव टेलीकास्ट कैसे देखें?

भारत में वेस्टइंडीज महिला बनाम थाईलैंड महिला ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 क्वालिफायर के आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर Star Sports Network हैं. वे Star Sports के टीवी चैनलों पर इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध कराएंगे. वहीं, वेस्टइंडीज महिला बनाम थाईलैंड महिला ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 क्वालिफायर 2025 को ऑनलाइन देखने के विकल्प नीचे स्क्रॉल करके पाए जा सकते हैं.

वेस्टइंडीज महिला बनाम थाईलैंड महिला 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

वेस्टइंडीज महिला बनाम थाईलैंड महिला ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 क्वालिफायर के डिजिटल राइट्स नए ब्रांड नाम JioStar के पास हैं. भारत में दर्शक इस टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग को JioHotstar ऐप और वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं. आप 2025 महिला विश्व कप क्वालिफायर का सीधा प्रसारण भारत में FanCode पर देख सकते हैं. इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जहां दर्शक मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप के जरिए मैचों का आनंद ले सकते हैं.