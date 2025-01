Cristiano Ronaldo Milestone: अल रेड पर अल नासर की जीत के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास; ये खास कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले फुटबॉलर

Al-Raed vs Al-Nassr, Saudi Pro League 2024–25: अल-नासर ने सऊदी प्रो लीग 2024-25 में अपनी जीत का सिलसिला तीन मैचों तक बढ़ाया, जब उसने अल-रेड को 2-1 से हराया. पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 35वें मिनट में गोल करके अपनी टीम के लिए स्कोरिंग की शुरुआत की, जिसमें अल-नासर का दबदबा रहा. जल्द ही, नवाफ बौशल ने रोनाल्डो की सहायता से अल-नासर की बढ़त को दोगुना कर दिया और अपना दूसरा और अंतिम गोल दागा. हालांकि, अल-रेड ने एक सांत्वना गोल करके वापसी की, जो आमिर सयौद के माध्यम से आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अल-नासर ने एक दूर के मैच में तीन अंक हासिल करने के लिए पूरी तरह से बचाव किया. दुनिया के सबसे महान फुटबॉलरों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. यह भी पढ़ें: Bruno Fernandes की जादुई लेट गोल से Manchester United ने Rangers को 2-1 से हराया; Europa League में दर्ज की रोमांचक जीत!

वह 700 क्लब जीत दर्ज करने वाले इतिहास के पहले और एकमात्र फुटबॉलर बन गए हैं. रोनाल्डो ने यह कारनामासऊदी प्रो लीग 2024-25 में अल-रेड के खिलाफ अल-नास्र की जीत में किया. यह अल-नास्र के लिए उनकी 66वीं जीत थी.

रोनाल्डो के क्लब करियर की जीतों का विवरण

‼️TRULY HISTORIC🤯

Cristiano Ronaldo has just become the first and only footballer in history to reach 700 official club victories.

🟢Sporting: 13 wins

⚪️Real Madrid: 316 wins

🔴Manchester United: 214 wins

⚫️Juventus: 91 wins

🟡Al-Nassr: 66 wins

Simply CR7🐐🇵🇹#Cr7 #ronaldo pic.twitter.com/v9lsRUuSK4

— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) January 30, 2025