Mumbai: मुंबई में बेस्ट बस हड़ताल से मचा हड़कंप, वडाला डिपो पर ड्राइवर-कंडक्टरों का प्रदर्शन, कई रूट प्रभावित

Mumbai Best Bus | PTI

मुंबई, 25 फरवरी: मुंबई की लोकल ट्रेनों के बाद BEST बसें शहर की लाइफलाइन मानी जाती हैं, लेकिन आज सुबह वडाला डिपो पर हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. Mateshwari कंपनी के अनुबंधित ड्राइवरों और कंडक्टरों ने अचानक हड़ताल कर दी, जिससे कई रूटों पर बस सेवाएं ठप हो गईं.

BEST के तहत वेट लीज मॉडल पर संचालित बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों ने वेतन और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. खबरों के मुताबिक, कुछ हड़ताली कर्मचारियों ने वडाला डिपो से निकलने वाली बसों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

BEST बस संकट: लगातार घट रही बसों की संख्या

BEST की बसों की संख्या लगातार कम हो रही है. 2021 में 500 रूट थे, जो अब घटकर 300-350 तक आ गए हैं. BEST के पास 3,600 बसों की खुद की फ्लीट थी, जो अब घटकर 2,911 रह गई है. इनमें से केवल 1,000 बसें ही BEST के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हैं.

अक्टूबर से ही बिगड़ रही स्थिति

बीते अक्टूबर में एक सप्लायर ने 280 बसों की सेवा रोक दी थी, जिससे संकट और गहरा गया. BEST का अधिकांश ऑपरेशन अब वेट लीज मॉडल पर निर्भर है, जिसमें निजी कंपनियां बसों की देखभाल और ड्राइवर-कंडक्टरों की सैलरी का प्रबंधन करती हैं.

कौन-कौन से रूट प्रभावित हुए?

इस हड़ताल से पहले भी कई महत्वपूर्ण बस रूट बंद हो चुके हैं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.

बंद या प्रभावित बस रूट:

बस नंबर 1 – बांद्रा रिक्लेमेशन से आरसी चर्च

बस नंबर 180 – मालवणी डिपो से इंटरनेशनल एयरपोर्ट

बस नंबर 306 – मुलुंड से सांताक्रूज

बस नंबर 166 – जो अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों को जोड़ता था

बस नंबर 70 – तुलसी पाइप रोड कनेक्टिविटी

बस नंबर 506L – जीजामाता उद्यान से नेरुल

BEST की बसें मुंबईकरों के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन बसों की कमी और हड़ताल की वजह से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

वडाला डिपो पर प्रदर्शन के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि यदि हड़ताल लंबी चली, तो शहर में यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है.