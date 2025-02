Cristiano Ronaldo Birthday Special: क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जन्मदिन पर जानें ऐतिहासिक 923 गोल और उनके आइकॉनिक सेलिब्रेशन के बारे में फुल डिटेल्स

Happy Birthday Cristiano Ronaldo: 923 - यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक ऐसा मुकाम है, जिसे हर फुटबॉलर हासिल करना चाहता है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नजरें 1000 गोल के ऐतिहासिक आंकड़े पर टिकी हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास भी एक जबरदस्त गोल टैली है और आने वाले वर्षों में वे इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे. इन 923 गोल के साथ-साथ, रोनाल्डो के अनोखे गोल सेलिब्रेशन भी उनके फैंस के लिए खास रहे हैं. 5 फरवरी 1985 को जन्मे रोनाल्डो 40 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनकी फिटनेस, खेल के प्रति जुनून और प्रदर्शन में उम्र का कोई असर नजर नहीं आता. वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स में से एक हैं. यह भी पढ़ें: अल रेड पर अल नासर की जीत के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास; ये खास कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले फुटबॉलर

हाल के वर्षों में, हम सभी उनके प्रसिद्ध ‘सियूउउ’ सेलिब्रेशन को देखकर आदी हो चुके हैं, लेकिन रोनाल्डो के ऐसे नौ और सेलिब्रेशन हैं जो उन्होंने अपनी पहचान बनाए और बाद में यह एक ट्रेंड बन गए. कई खिलाड़ियों ने पुर्तगाली सुपरस्टार के इन आइकॉनिक सेलिब्रेशन को फॉलो किया. आइए नजर डालते हैं कुछ सबसे यादगार गोल सेलिब्रेशन पर.

काल्मा (Calma) सेलिब्रेशन

एक अनुभवी और खतरनाक स्ट्राइकर की निशानी। जब विपक्षी टीम आपकी टीम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हो और फैंस भी तनाव में हों, ऐसे में अगर आप गोल कर दें और उनके मनोबल को तोड़ दें तो यह एक शानदार पल होता है. रोनाल्डो ने एल क्लासिको में बार्सिलोना के खिलाफ किए गए गोल के साथ इस सेलिब्रेशन को आइकॉनिक बना दिया था. बाद में इंग्लैंड के फॉरवर्ड फिल फोडेन सहित कई खिलाड़ियों ने इस सेलिब्रेशन को अपनाया.

साइलेंस (Silence) सेलिब्रेशन

इसके ठीक उलट, जब विपक्षी दर्शक आपकी टीम से ज्यादा हंगामा कर रहे हों, ऐसे में गोल करने के बाद साइलेंस' सेलिब्रेशन एक करारा जवाब होता है. रोनाल्डो ने कई बार अपनी दमदार परफॉर्मेंस से विपक्षी फैंस को चुप कराया है. इस सेलिब्रेशन को न केवल फुटबॉलर्स बल्कि क्रिकेटर्स ने भी अपनाया है.

शर्टलेस (Shirtless) सेलिब्रेशन

यह उन फैंस के लिए है जो रोनाल्डो की एथलेटिक बॉडी को पसंद करते हैं. हालांकि इस सेलिब्रेशन को ज्यादा खिलाड़ियों ने नहीं अपनाया, लेकिन कोई भी उस पल को नहीं भूल सकता जब रोनाल्डो गोल करने के बाद शर्ट उतारकर मैदान में गरजते हुए दर्शकों के सामने खड़े हुए. यह शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है और सच कहें तो, इसे केवल रोनाल्डो जैसा खिलाड़ी ही शानदार तरीके से कर सकता है.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल का जश्न मनाते हुए(Photo Credit: 'X'/RealMadridCF)

गोल करने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो(Photo Credit: 'X'/ManUTD)

'सियूउउ(Suii)' सेलिब्रेशन

दुनिया भर में सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय सेलिब्रेशन में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 'सुई' सेलिब्रेशन है. ओलंपियन से लेकर क्रिकेटर, फुटबॉल खिलाड़ी से लेकर प्रशंसक, यूट्यूबर से लेकर रेसलर तक – आज हर कोई अपनी उपलब्धियों का जश्न 'सुई' सेलिब्रेशन के साथ मनाते हुए नजर आता है.

Throwback to those first 2 SUII's after Ronaldo returned 🕊🐐

pic.twitter.com/VSVFHUz7ji

— CristianoXtra (@CristianoXtra_) September 24, 2024