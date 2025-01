WI W vs BAN W 2nd T20 2025 Preview: दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज सीरीज पर जमाएगी कब्जा या बांग्लादेश करेगी वापसी! यहां देखें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग की जानकारी

West Indies (Photo: @windiescricket)

West Indies Women Cricket Team vs Bangladesh Women National Cricket Team 2nd T20 2025 Preview: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम और बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 30 जनवरी को सेंट किट्स के बैसेटेरे के वार्नर पार्क में खेला जाएगा. पहले टी20 में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही मेजबान टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई. अब दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज की नजरें सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी. दूसरी ओर, बांग्लादेश की टीम दूसरे टी20 में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में आइए जानतें हैं इस मुकाबले के बारे में पूरी जानकारी, हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी.

दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज और बांग्लादेश की टीम टी20 में 5 बार भीड़ चुकी हैं. जिसमें वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. वेस्टइंडीज ने 5 में से पांचों टी20 मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश को एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. इसे इतना पता चलता है वेस्टइंडीज की टीम ज्यादा मजबूत है. वेस्टइंडीज को अपने घर में खेलने का एडवांटेज मिल सकता है.

पिच रिपोर्ट

वार्नर पार्क की सतह काफी धीमी है, जो नमी और घास की वजह से गेंदबाजों के लिए अनुकूल है. हालांकि पहले टी20 में विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा था. ऐसे में बल्लेबाजों सभी की निगाहें होगी. इसके अलावा बीच के ओवरों में स्पिनरों के हावी होने की संभावना है. जिन्हें टर्न और बाउंस ज्यादा मिल सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम शुरुआती परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी.

वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश दूसरे टी20 में मुख्य खिलाड़ी(WI W vs BAN W 2nd T20 Key Players To Watch Out): हेले मैथ्यूज, शेमाइन कैंपबेल, डींड्रा डोटिन, एफ़ी फ्लेचर, करिश्मा रामहरैक, दिलारा अख्तर, निगार सुल्ताना और सुल्ताना खातून ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(WI W vs BAN W Mini Battle): वेस्टइंडीज की स्टार बल्लेबाज हेले मैथ्यूज और बांग्लादेश की गेंदबाज सुल्ताना खातून के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं डींड्रा डोटिन और राबेया खान के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

बाग्लादेश महिला और वेस्टइंडीज महिला के बीच दूसरा टी20 कब खेला जाएगा?

वेस्टइंडीज महिला और बांग्लादेश महिला के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 30 जनवरी गुरुवार को भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे ट किट्स के वार्नर पार्क, बैसेटेरे में खेला जाएगा.

बाग्लादेश महिला और वेस्टइंडीज महिला के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कहां देखें?

बता दें की भारत में टीवी पर बाग्लादेश महिला और वेस्टइंडीज महिला टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण के बारे में कोई जानकारी नही है. जबकि लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट उपलब्ध होगी. ऐसे में फैंस यहां से दूसरा टी20 मुकाबला का लुफ्त उठा सकतें हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

वेस्टइंडीज: कियाना जोसेफ, हेले मैथ्यूज (कप्तान), शेमाइन कैंपबेल (विकेटकीपर), डींड्रा डोटिन, नेरिसा क्राफ्टन, जैनिलिया ग्लासगो, शबिका गजनबी, ज़ैदा जेम्स, चेरी एन फ्रेज़र, एफ़ी फ्लेचर, करिश्मा रामहरैक

बांग्लादेश : दिलारा अख्तर (विकेटकीपर), शोभना मोस्तरी, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (कप्तान), शोर्ना अख्तर, ताज नेहर, राबेया खान, लता मोंडल, फरिहा त्रिस्ना, फाहिमा खातून, सुल्ताना खातून