नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, महाकुंभ जा रहे 18 लोगों की मौत, मुआवजे का ऐलान, प्रशासन पर उठे सवाल

New Delhi Railway Station Stampede: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. मृतकों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं. इनमें से सबसे ज्यादा बिहार के 9 लोग, दिल्ली के 8 और हरियाणा का एक व्यक्ति शामिल है. यह घटना रात करीब 10 बजे प्लेटफार्म 13 और 14 पर हुई, जब हजारों श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे.

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस ने घायलों को एलएनजेपी और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे. रेलवे प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है.

Rs 10 lakh compensation has been announced to the families of the deceased who lost their lives in the New Delhi Railway Station stampede yesterday. Rs 2.5 lakh compensation to the seriously injured and Rs 1 lakh to the minor injured: Indian Railways

— ANI (@ANI) February 16, 2025