VIDEO: 'इतनी लाशें देखीं कि खाना नहीं खा पाया'... बेबस लोगों की चीखें और मौत का खौफनाक मंजर! नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ की दर्दनाक कहानी

New Delhi Railway Station Stampede: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात जो हुआ, उसने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया. एक पल पहले जहां हजारों श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे थे, वही पल कुछ क्षणों में चीख-पुकार और मातम में बदल गया. प्लेटफार्म 13 और 14 पर हुई इस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. मरने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 मासूम बच्चे शामिल थे. बिहार, दिल्ली और हरियाणा के घरों में मातम छा गया.

रेलवे स्टेशन पर वर्षों से कुली का काम कर रहे सुगन लाल मीणा ने जो देखा, वह शब्दों में बयां करना मुश्किल है. कांपती आवाज़ में उन्होंने बताया, "मैं 1981 से यहां कुली का काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी. प्लेटफॉर्म बदला गया, लोग घबरा गए, एक-दूसरे पर चढ़ गए. हमने अपने हाथों से 15 शव निकाले और एंबुलेंस में रखे. हर तरफ अफरा-तफरी मची थी. लाशें, खून और बिखरे हुए जूते... उस मंजर को देखकर अब तक खाना नहीं खा पाया हूं."

