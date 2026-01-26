Sri Lanka vs England ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं श्रीलंका बनाम इंग्लैंड का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs England National Cricket Team, 3rd ODI Match: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला कल यानी 27 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका की टीम को पांच विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही श्रीलंका की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाना चाहेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चरित असलांका (Charith Asalanka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND U19 vs PAK U19, ICC Under 19 World Cup 2026 Super Six 12th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान के बीच 'महा' मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

मौजूदा सीरीज का पिछला मुकाबला भी कोलंबो के मैदान पर ही खेला गया था जहां इंग्लैंड की टीम ने 219 रनों का टारगेट चेस किया और श्रीलंका की टीम को पांच विकेट से हरा दिया. इसी के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. श्रीलंका टीम से पथुम निसांका, चरिथ असलंका, और कुसल मेंडिस स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें अगर इंग्लैंड टीम की तो जो रूट, बेन डकेट, और आदिल राशिद अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं.

श्रीलंका की टीम से पथुम निसांका, चरिथ असलंका, और वानिन्दु हसरंगा स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं इंग्लैंड की टीम से रूट, जोस बटलर, और सैम करन अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं. दोनों टीमें हाल के मैचों में संघर्ष करती दिखी हैं और अपनी पिछली पाँच में से कई मैच हार चुकी हैं, ऐसे में यह मुकाबला मोमेंटम हासिल करने के लिए बेहद अहम है. यह मुकाबला 300 रन का हाई-स्कोरिंग मुकाबला नहीं है. इस मैदान पर स्पिन, धैर्य और ऑल-राउंड प्रदर्शन को समझना ही जीत की कुंजी होगी.

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड वनडे हेड-टू-हेड (SL vs ENG ODI Head To Head Record)

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच अबतक 81 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम ने 39 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, श्रीलंका की टीम को महज 38 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, तीन मैच बेनतीजा रहा और एक मैच टाई रहा है.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा श्रीलंका का हालिया प्रदर्शन

साल 2025 में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वनडे प्रदर्शन काफ़ी संतोषजनक रहा. श्रीलंका की टीम ने साल में कुल 13 वनडे मैच खेले, जिनमें से सात में जीत दर्ज की, जबकि छह मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. टी20 वर्ल्ड कप नज़दीक होने के बावजूद श्रीलंका अपनी इस लय को आगे भी बरकरार रखना चाहेगा. बल्लेबाज़ी में चरित असलांका टीम के सबसे सफल बल्लेबाज़ रहे, वहीं कुसल मेंडिस और पथुम निसांका ने भी अहम योगदान दिया. गेंदबाज़ी विभाग में वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललेज और असिथा फर्नांडो ने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से टीम को मजबूती दी.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा इंग्लैंड का हालिया प्रदर्शन

साल 2019 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए वनडे क्रिकेट में दौर चुनौतीपूर्ण रहा है. पिछले साल टीम ने 15 वनडे मुकाबले खेले, लेकिन सिर्फ 4 में जीत हासिल कर सकी, जबकि 11 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा. बल्लेबाज़ी में जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन डकेट और जैकब बेथेल ने रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की है, लेकिन गेंदबाज़ी विभाग हाल के समय में काफी हद तक आदिल राशिद पर निर्भर नजर आया है.

पिछले पांच वनडे मुकाबलों में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला काफ़ी कांटे का रहा है. इस दौरान दोनों टीमों ने दो-दो मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया, जिससे किसी एक टीम को स्पष्ट बढ़त नहीं मिल सकी. हालांकि घरेलू परिस्थितियों में मजबूत स्पिन आक्रमण के चलते श्रीलंका को इस मुकाबले में थोड़ा आगे माना जा रहा है और वह फेवरेट के रूप में मैदान पर उतर सकता है.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.