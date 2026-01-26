IND U19 vs PAK U19, ICC Under 19 World Cup 2026 Super Six 12th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान के बीच 'महा' मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Under19 Cricket Team vs Pakistan Under19 Cricket Team ICC Under 19 World Cup 2026 Super Six 12th Match Date And Time: आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स का 12वां मुकाबला 1 फरवरी को भारत अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान अंडर19 क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया ने पहले ही सुपर सिक्स के लिए अपनी जगह को पक्का कर लिया है. इस टूर्नामेंट में अभी तक टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया है. इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है. भारत ने ग्रुप स्टेज में तीन मैच खेले और तीनों ही में उन्होंने जीत दर्ज की. अब टीम इंडिया सुपर-6 स्टेज में पहुंच चुकी है और वहां उन्हें दो मैच खेलने हैं. इस टूर्नामेंट में भारत की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के कंधों पर हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई फरहान यूसुफ (Farhan Yousaf) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand 4th T20I Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

सुपर-6 में दो मुकाबले खेलेगी टीम इंडिया

सुपर-6 स्टेज में टीम इंडिया को दो मैच खेलने हैं. इस स्टेज में टीम इंडिया का सामना पहले जिम्बाब्वे से होगा. ये मैच बुलवायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. इसके बाद 1 फरवरी को टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. भारतीय फैंस की निगाहें अभी से ही इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हुई हैं. इससे पहले दोनों टीमें एशिया कप में आमने-सामने हुई थी, जहां फाइनल में टीम इंडिया को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.

टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND U19 vs PAK U19 ODI Head To Head Record)

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 26 युथ वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 14 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, पाकिस्तान की टीम को महज 11 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, एक मैच टाई रहा है.

IND U19 vs PAK U19, 12th Match 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:

मैच: टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान

स्टेडियम: क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

मैच की तारीख: 1 फरवरी 2026 (01:00 PM)

लाइव स्ट्रीमिंग (भारत में): Jio Hotstar, Star Sports Network पर उपलब्ध होगी.

कब और कहां देख पाएंगे इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस मैच को लेकर बात करें तो ये मुकाबला भारतीय समयनुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा और ठीक उससे आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर टॉस के लिए आएंगे. वहीं ठीक 1 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी. टीम इंडिया इस मैच को जीतकर अपने विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखना चाहेगी. टीम इंडिया और पाकिस्तान अंडर-19 टीम के बीच खेले जाने वाले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार एप पर की जाएगी. वहीं इस मैच के लाइव टेलीकास्ट को लेकर बात करें तो उसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सबकी नजरें

जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के दौरान एक बार फिर सभी की निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर रहने वाली है. टीम इंडिया का ये सलामी बल्लेबाज जारी टूर्नामेंट में अभी तक एक भी बड़ी पारी नहीं खेल पाया है. ऐसे में अब वह नॉकआउट मैच के शुरू होने से पहले सुपर-6 स्टेज में कुछ बड़ी पारियां खेलना चाहेंगे. इस टूर्नामेंट में वह अब तक तीन मैचों में एक अर्धशतक की मदद से सिर्फ 114 रन बना पाए हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर IND U19 vs PAK U19 12th Match Playing Prediction)

टीम इंडिया: वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरोन जॉर्ज, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान.

पाकिस्तान: समीर मिन्हास, अली हसन बलूच, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हुजैफा अहसन, हमजा जहूर (विकेटकीपर), अब्दुल सुभान, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, अली रजा.

नोट: भारतीय अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान अंडर19 क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.