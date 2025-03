SRH vs RR, IPL 2025 2nd T20 Match Pitch Report: हैदराबाद में एसआरएच के बल्लेबाज दिखाएंगे अपना जलवा या राजस्थान के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter/IPL)

Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Rajasthan Royals Cricket Team, IPL 2025 2nd Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के आगामी सीजन में भाग लेने वाली सभी 10 टीमें जोर-शोर से आगामी सीजन की तैयारियों में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 मार्च सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (KKR) बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम (RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान तीन मैचों के लिए रियान पराग (Riyan Parag) के कंधों पर हैं. International Cricket Match And IPL 2025 Schedule For Today: आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 23 मार्च के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें इस सीजन में अपना पहला मैच को जीतकर टूर्नामेंट का जीत के साथ आगाज करने का प्रयास करेगी. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम होगा. सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमों ने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था.

पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था. सनराइजर्स हैदराबाद ने 14 मुकाबले खेले थे.

इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 8 मुकाबलों में जीत मिली थीं. जबकि, 5 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रहे थे. सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभाग शानदार फॉर्म में हैं. बल्लेबाजी में ट्रैविस हेड और हेनरिक क्लासेन ने अच्छा प्रदर्शन किया है. गेंदबाजी में पैट कमिंस और हर्षल पटेल से टीम को काफी उम्मीदें होंगी.

दूसरी ओर, राजस्थान रॉयल्स ने भी पिछले सीजन में उम्दा प्रदर्शन किया था. राजस्थान रॉयल्स ने 14 मैचों में 8 जीत और 5 हार के साथ अंक तालिका में तीसरे नंबर पर रहे थे. राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने अच्छा प्रदर्शन किया है. गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल ने 13 और 10 विकेट लेकर टीम को अहम योगदान दिया था.

हेड टू हेड (SRH vs RR Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुई भिड़ंत में अब तक कुल 20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद ने 11 मुकाबले ने अपने नाम किए हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम 9 मैच जीतने में सफल रही है. पिछले सीजन दोनों टीम के बीच 2 मुकाबले खेले गए थे और दोनों मैचों को ही सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नाम किया था.

पिच रिपोर्ट (SRH vs RR Pitch Report)

सनराइज़र्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा. राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार साबित होती है. यह पिच आमतौर पर सपाट होती है और बल्लेबाजों को मदद करती है. हालांकि, स्पिन गेंदबाज भी यहां असरदार साबित हो सकते हैं. टॉस जीतने वाली टीम को पहले गेंदबाजी का फैसला लेना चाहिए क्योंकि हैदराबाद में रात के समय ओस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 175+ रन के आसपास रहता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नितिश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस (कप्तान), हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, आदम ज़म्पा.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन (कप्तान और विकेटकीपर), नितिश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेेश थीक्शना, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे.