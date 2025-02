RCB W vs MI W, WPL 2025 7th Match Live Toss & Scorecard: मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Royal Challengers Bengaluru Women (WPL) vs Mumbai Indians Women (WPL), WPL 2025 7th Match Live Toss & Scorecard: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का आगाज 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का सातवां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला बनाम मुंबई इंडियंस महिला के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस बार भी मुंबई इंडियंस की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. इस बीच मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

आरसीबी/मुंबई इंडियंस ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी/बल्लेबाजी करने का किया फैसला:

It's a big one in Bengaluru - MI win the toss and will bowl first

LIVE: https://t.co/PxmNJRL6EO | #RCBvMI | #WPL2025

