NZ Beat PAK, ODI Tri-Series 2025 Final Match Scorecard: पाकिस्तान को हराकर न्यूजीलैंड ने खिताब पर किया कब्जा, डेरिल मिशेल और टॉम लैथम ने खेली अर्धशतकीय पारी; यहां देखें फाइनल मुकाबले का स्कोरकार्ड

Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, Tri-Series 2025 Final Match 2025: पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज (Pakistan ODI Tri-Series, 2025) का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 14 फ़रवरी को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेला गया. खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने ट्राई सीरीज के खिताब पर अपना कब्ज़ा जमा लिया हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की टीम की अगुवाई मोहम्मद रिज़वान (Mohammad Rizwan) कर रहे थे. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में थीं. न्यूजीलैंड ने लीग में खेले अपने दोनों मैच जीतकर ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बनाई थी. न्यूजीलैंड ने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था जबकि दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका को मात दी थी. PAK vs NZ, ODI Tri-Series 2025 Final Match Scorecard: खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने दिया 243 रनों का लक्ष्य, मोहम्मद रिज़वान और सलमान आगा ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

