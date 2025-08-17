MNR W vs NOS W, 17th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: आज मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

द हंड्रेड 2025(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Manchester Originals Women vs Northern Superchargers Women, 17th Match The Hundred 2025 Live Streaming: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 16वां मुकाबला आज यानी 17 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में भारतीय दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड की अगुवाई बेथ मूनी (Beth Mooney) कर रहीं हैं. जबकि, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की कमान होली आर्मिटेज (Hollie Armitage) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों का यह पांचवां मुकाबला हैं. इस मुकाबले में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Cricket Match Schedule For Today: 17 अगस्त को इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महादंगल, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स

फिलहाल नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम इस सीजन में चार मुकाबले खेली हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम को तीन मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला दूसरे पायदान पर हैं. दूसरी ओर, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला टीम अब तक इस सीजन में चार मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम को महज दो मैच में जीत मिली हैं. वहीं, दो मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम आठ अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम का नेट रन रेट +0.114 है. आज के मुकाबले मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MNR W vs NOS W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच अब तक कुल छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों को तीन-तीन मुकाबलों में जीत मिली हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ अपनी चौथी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 17वां मुकाबला मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 16वां मुकाबला आज यानी 17 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच मैनचेस्टर के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

द हंड्रेड 2025 (The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला: डेविना पेरिन, एलिस डेविडसन रिचर्ड्स, फोबे लिचफील्ड, एनाबेल सदरलैंड, होली आर्मिटेज (कप्तान), बेस हीथ (विकेटकीपर), केट क्रॉस, कैथरीन फ्रेजर, लुसी हिघम, लिन्से स्मिथ, ग्रेस बॉलिंगर.

मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला: बेथ मूनी (कप्तान और विकेटकीपर), कैथरीन ब्राइस, अमेलिया केर, डींड्रा डॉटिन, सेरेन स्माले, एलिस मोनाघन, सोफी एक्लेस्टोन, फ्रिथा मॉरिस, लॉरेन फाइलर, डेनिएल ग्रेगरी, माहिका गौर.

नोट: नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.