Cricket Match Schedule For Today: 17 अगस्त को इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महादंगल, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स

International Cricket Match Schedule For Today: 17 अगस्त 2025 को क्रिकेट प्रेमियों को फिर से कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे. दिन की शुरुआत कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 से होगी, जहां सुबह 4:30 बजे एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स और बारबाडोस रॉयल्स आमने-सामने होंगे. वहीं रात 8:30 बजे वॉर्नर पार्क, सेंट किट्स में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और त्रिनबागो नाइट राइडर्स का मुकाबला खेला जाएगा. महिला क्रिकेट में, इंडिया A और ऑस्ट्रेलिया A के बीच तीसरा अनऑफिशियल वनडे ब्रिसबेन के इयान हीली ओवल में सुबह 5:00 बजे खेला जाएगा. इसके अलावा नॉर्वे में चल रही टी20आई ट्राई-सीरीज़ में तीन मुकाबले होंगे. पहला मैच दोपहर 12:30 बजे नॉर्वे और स्वीडन के बीच, दूसरा शाम 4:30 बजे स्वीडन और हंगरी के बीच तथा तीसरा रात 8:45 बजे नॉर्वे और हंगरी के बीच खेला जाएगा. भारत के जीत के असली हीरो! कौन-से हैं वो 10 बल्लेबाज जिन्होंने टीम इंडिया की सबसे ज्यादा जीतों में सबसे अधिक रन बनाए?
घरेलू क्रिकेट की बात करें तो आंध्र प्रीमियर लीग 2025 में विशाखापट्टनम में दो मैच होंगे. पहला मुकाबला दोपहर 1:30 बजे सिम्हाद्रि विजाग लायंस और भीमावरम बुल्स के बीच होगा, जबकि शाम 6:30 बजे रॉयल्स ऑफ रायालसीमा और काकीनाडा किंग्स भिड़ेंगे. इसी तरह कर्नाटक में महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025 के तहत मैसूर में भी दो मुकाबले होंगे. दोपहर 3:15 बजे मैंगलोर ड्रैगन्स बनाम बेंगलुरु ब्लास्टर्स और शाम 7:15 बजे मैसूर वॉरियर्स बनाम शिवमोग्गा लायंस. इंग्लैंड में द हंड्रेड के महिला वर्ग में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स विमेन और नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स विमेन के बीच दोपहर 3:30 बजे मैनचेस्टर में भिड़ंत होगी, जबकि शाम 7:00 बजे बर्मिंघम फीनिक्स विमेन और लंदन स्पिरिट विमेन आमने-सामने होंगी. पुरुष वर्ग में शाम 7:00 बजे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स तथा रात 10:30 बजे बर्मिंघम फीनिक्स और लंदन स्पिरिट की टीमें भिड़ेंगी.
17 अगस्त 2025(रविवार) की क्रिकेट शेड्यूल
|टूर्नामेंट
|मुकाबला
|स्थान
|समय (भारतीय समय)
|लाइव/स्ट्रीमिंग
|कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025
|एंटीगा & बारबुडा फाल्कन्स vs बारबाडोस रॉयल्स (3rd Match)
|सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, एंटीगा
|सुबह 4:30 बजे
|FanCode / Sports18
|सेंट किट्स & नेविस पैट्रियट्स vs त्रिनबागो नाइट राइडर्स (4th Match)
|वॉर्नर पार्क, सेंट किट्स
|रात 8:30 बजे
|FanCode / Sports18
|इंडिया A विमेंस टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2025
|ऑस्ट्रेलिया A vs इंडिया A (3rd Unofficial ODI)
|इयान हीली ओवल, ब्रिसबेन
|सुबह 5:00 बजे
|JioHotstar/ Sports18
|नॉर्वे T20I ट्राई-सीरीज़ 2025
|नॉर्वे vs स्वीडन (1st Match)
|ओस्लो
|दोपहर 12:30 बजे
|YouTube स्ट्रीम
|स्वीडन vs हंगरी (2nd Match)
|ओस्लो
|शाम 4:30 बजे
|YouTube स्ट्रीम
|नॉर्वे vs हंगरी (3rd Match)
|ओस्लो
|रात 8:45 बजे
|YouTube स्ट्रीम
|आंध्र प्रीमियर लीग 2025
|सिम्हाद्रि विजाग लॉयंस vs भीमावरम बुल्स (16th Match)
|विशाखापट्टनम
|दोपहर 1:30 बजे
|FanCode
|रॉयल्स ऑफ रायालसीमा vs काकीनाडा किंग्स (17th Match)
|विशाखापट्टनम
|शाम 6:30 बजे
|FanCode
|महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025
|मैंगलोर ड्रैगन्स vs बेंगलुरु ब्लास्टर्स (13th Match)
|मैसूर
|दोपहर 3:15 बजे
|Star Sports Kannada / FanCode
|मैसूर वॉरियर्स vs शिवमोग्गा लॉयंस (14th Match)
|मैसूर
|शाम 7:15 बजे
|Star Sports Kannada / FanCode
|द हंड्रेड (महिला)
|मैनचेस्टर ओरिजिनल्स विमेन vs नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स विमेन (17th Match)
|मैनचेस्टर
|दोपहर 3:30 बजे
|Sony Sports / SonyLiv
|बर्मिंघम फीनिक्स विमेन vs लंदन स्पिरिट विमेन (18th Match)
|बर्मिंघम
|शाम 7:00 बजे
|Sony Sports / SonyLiv
|इंग्लैंड वनडे कप 2025
|समरसेट vs वारविकशायर
|टॉनटन
|दोपहर 3:30 बजे
|ECB YouTube
|नॉर्थैम्पटनशायर vs ससेक्स
|नॉर्थैम्पटन
|दोपहर 3:30 बजे
|ECB YouTube
|वॉर्सेस्टरशायर vs ग्लॉस्टरशायर
|वॉर्सेस्टर
|दोपहर 3:30 बजे
|ECB YouTube
|मिडलसेक्स vs यॉर्कशायर
|रैडलेट
|दोपहर 3:30 बजे
|ECB YouTube
|ग्लैमरगन vs नॉटिंघमशायर
|कार्डिफ
|दोपहर 3:30 बजे
|ECB YouTube
|लीसेस्टरशायर vs एसेक्स
|लीसेस्टर
|दोपहर 3:30 बजे
|ECB YouTube
|केंट vs लंकाशायर
|बेकनहम
|दोपहर 3:30 बजे
|ECB YouTube
|द हंड्रेड (पुरुष)
|मैनचेस्टर ओरिजिनल्स vs नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स (17th Match)
|मैनचेस्टर
|शाम 7:00 बजे
|Sony Sports / SonyLiv
|बर्मिंघम फीनिक्स vs लंदन स्पिरिट (18th Match)
|बर्मिंघम
|रात 10:30 बजे
|Sony Sports / SonyLiv
|दिल्ली प्रीमियर लीग 2025
|साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज vs पुरानी दिल्ली 6 (25th Match)
|दिल्ली
|शाम 7:00 बजे
|FanCode
|उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025
|मेरठ मैवरिक्स vs कानपुर सुपरस्टार्स (1st Match)
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
|JioHotstar / FanCode
नोट: प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी संबंधित अधिकार धारकों या प्लेटफॉर्म्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार बदल सकती है. अगर आप किसी विशेष मैच के स्कोर अपडेट या हाइलाइट्स के लिए लेटेस्टली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. दर्शक FanCode, JioHotstar, Sony LIV, या संबंधित ऐप पर जाकर अपने पसंदीदा मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. कुछ स्ट्रीमिंग के लिए पास या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.