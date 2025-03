IPL 2025: राजस्थान रॉयल्स ने किया बड़ा एलान, संजू सैमसन की जगह इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान

IPL 2025: राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज रियान पराग को आईपीएल 2025 के पहले तीन मैचों के लिए टीम का कप्तान बनाया है. फ्रेंचाइजी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है. रॉयल्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी पुष्टि की और एक वीडियो साझा किया जिसमें संजू टीम मीटिंग में पराग को कप्तान घोषित कर रहे हैं. बता दें की टीम के कप्तान संजू सैमसन अपनी चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. उन्हें बल्लेबाजी के लिए मंजूरी दे दी गई है, लेकिन वह विकेटकीपिंग के लिए अभी भी अयोग्य हैं. ऐसे में वह सिर्फ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकतें हैं.

फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टी20आई श्रृंखला के दौरान सैमसन को चोट लग गई थी जिसके बाद उन्हें श्रृंखला के शेष मैचों से बाहर होना पड़ा था और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी. पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जब सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे तो जोफ्रा आर्चर की गेंद उनकी उंगली पर लग गई. जिसके कारण उन्हें बाहर जाना पड़ा। फिलहाल विकेटकीपर-बल्लेबाज पूरी तरह से फिट होने के लिए बीसीसीआई के बेंगलुरू स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. वह अभी विकेटकीपिंग के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए ध्रुव जुरेल शुरुआती मैचों में विकेटकीपर की भूमिका निभा सकते हैं.

💪 Update: Sanju will be playing our first three games as a batter, with Riyan stepping up to lead the boys in these matches! 💗 pic.twitter.com/FyHTmBp1F5— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 20, 2025