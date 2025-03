IPL 2025: दिल्ली कैपिटल्स ने अनुभवी फाफ डू प्लेसिस को बनाया अपना उप-कप्तान, अक्षर पटेल करेंगे कप्तानी

नई दिल्ली, 17 मार्च: अनुभवी बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस को आगामी 2025 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स का उप-कप्तान नियुक्त किया गया है. फ्रेंचाइजी ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए यह खबर साझा की. डू प्लेसिस ने फ्रेंचाइजी द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, “आपका मतलब अभी है? मैं घर पर हूं, मैं और कहां होता? हां, यह सच है, मैं डीसी का उप-कप्तान हूं और मैं बहुत उत्साहित हूं. दिल्ली शानदार रही है, लड़के शानदार रहे हैं, निश्चित रूप से खुश हूं और मैं तैयार हूं.”

दिल्ली स्थित फ्रेंचाइजी ने पिछले साल जेद्दा में मेगा नीलामी में डू प्लेसिस को 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था. नीलामी से पहले उन्हें उनकी पिछली फ्रेंचाइजी - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने उन्हें रिलीज कर दिया था.

Pick up your phones, it’s your vice-captain calling 💙❤️ pic.twitter.com/W3AkYO4QKZ

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 17, 2025