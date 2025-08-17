India vs Pakistan: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया तांडव, जड़ें हैं सबसे ज्यादा रन; यहां देखें टॉप-5 बल्लेबाज की लिस्ट

विराट कोहली और रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Team India Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां संस्करण सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

सभी आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 स्टेज में जाएंगी, जहां चार टीमों के बीच मुकाबले होंगे. इसके बाद टॉप दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी. इस इवेंट के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान भी हो सकता है. इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच जबरदस्त क्रिकेट राइवलरी के कारण इस मैच का सबको बेसब्री से इंतजार है. हालांकि राजनीतिक तनाव की वजह से इस महामुकाबले की संभावना पर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के आंकड़ों की बात करें तो टीम इंडिया एशिया कप में इस टकराव में पूरी तरह से भारी साबित हुआ है.

टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से ही अच्छा प्रदर्शन किया है. इनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और युवराज सिंह के नाम शामिल हैं. चलिए एक नजर डालते हैं कि किन भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

विराट कोहली: भारतीय बल्लेबाजों में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली पहले पायदान पर हैं. विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के 11 मैचों में कुल 492 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से पांच अर्धशतक निकले हैं.

युवराज सिंह: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज आलराउंडर युवराज सिंह पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. युवराज सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ आठ टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 155 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक लगाया है. इस दौरान युवराज सिंह का हाईएस्ट स्कोर 72 रन रहा है.

गौतम गंभीर: गौतम गंभीर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में गौतम गंभीर तीसरे नंबर पर हैं. गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 139 रन बनाए हैं. इस दौरान गौतम गंभीर ने एक अर्धशतक लगाया है.

रोहित शर्मा: इस मामले में रोहित शर्मा चौथे नंबर मौजूद हैं. रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के 12 मैचों में कुल 127 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एक भी शतक और अर्धशतक नहीं लगाया हैं.

ऋषभ पंत: टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के तीन मैचों में कुल 95 रन बनाए हैं, जिसमें 42 रन ऋषभ पंत का हाईएस्ट स्कोर रहा है. ऋषभ पंत पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में पांचवें नंबर पर हैं.