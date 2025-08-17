Glenn Maxwell New Milestone: तीसरे टी20 मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल ने अपने नाम किया खास रिकॉर्ड, इस मामले में सूर्यकुमार यादव को छोड़ा पीछे

ग्लेन मैक्सवेल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 16 अगस्त को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला केर्न्स (Cairns) के कैज़ली स्टेडियम ( Cazaly's Stadium) में खेला गया. तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को दो विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली हैं. अब दोनों टीमें वनडे सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. ट्रैविस हेड और जोश हेज़लवुड की वापसी से ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत नजर आ रहीं हैं. यह टी20 विश्व कप 2026 के लिए एक शानदार तैयारी होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडेन मार्करम (Aiden Markram) के कंधों पर हैं.

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने 62 रनों की तूफानी पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया है. अपनी इस पारी के दौरान ग्लेन मैक्सवेल ने 8 चौके और दो छक्के लगाए.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में इस नंबर पर पहुंचे ग्लेन मैक्सवेल

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड टीम इंडिया के रोहित शर्मा के नाम दर्ज है. रोहित शर्मा ने अपने करियर में 159 मैचों में 205 छक्के लगाए थे. सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में ग्लेन मैक्सवेल अब छठे नंबर पर पहुंच गए हैं. ग्लेन मैक्सवेल के नाम अब 124 मैचों में 148 छक्के दर्ज हैं. वहीं सूर्यकुमार यादव ने 83 मैचों में 146 छक्के लगाए हैं.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने बाले बल्लेबाज (टॉप-6)

रोहित शर्मा – 205 छक्के

मार्टिन गप्टिल – 173 छक्के

मुहम्मद वसीम – 168 छक्के

जोस बटलर – 160 छक्के

निकोलस पूरन – 149 छक्के

ग्लेन मैक्सवेल – 148 छक्के.

इस मामले में की डेविड वॉर्नर की बराबरी

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को इस मैच में उनकी इस शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. इसके साथ ही ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा POTM अवॉर्ड जीतने के मामले में डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली हैं. इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 12 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता है. डेविड वॉर्नर ने 110 मैचों में ये कारनामा किया था. ग्लेन मैक्सवेल ने 124 मैचों में 12वां POTM अवॉर्ड अपने नाम किया है.

ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की टी20 सीरीज

तीसरे मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट से जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में सात विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल की अर्धशतकीय पारी के बदौलत दो विकेट और एक गेंद रहते हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 2-1 से अपने नाम की.