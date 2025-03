चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच का स्कोरकार्ड

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Chennai Super Kings Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Cricket Team, IPL 2025 8th Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का आठवां मुकाबला आज यानी 28 मार्च चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम (CSK) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम (RCB) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदम्बरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे खेला जा रहा हैं. इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की अगुवाई ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) कर रहे हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: CSK vs RCB, IPL 2025 8th Match Live Toss And Scorecard: चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड:

इस बीच टूर्नामेंट के आठवें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. यहां आप को चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़ी सभी अपडेट्स मिलेंगी.