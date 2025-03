Md Rizwan Admits Jasprit Bumrah is the Toughest Bowler: जैसे ही दुनिया 31 मार्च 2025 को ईद-उल-फितर का जश्न मना रही थी, पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान, फखर जमान और नसीम शाह ने वहाब रियाज के साथ एक खास इंटरव्यू में हिस्सा लिया. बातचीत के दौरान, वहाब रियाज ने रिजवान से पूछा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें अब तक का सबसे कठिन गेंदबाज कौन लगा. इसके जवाब में मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था, तो जोश हेजलवुड सबसे मुश्किल गेंदबाज थे. लेकिन समय के साथ, अब जसप्रीत बुमराह उनके लिए सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण गेंदबाज बन गए हैं.

मोहम्मद रिजवान ने जसप्रीत बुमराह को बताया अब तक का सबसे कठिन गेंदबाज

Bumrah is the toughest in World cricket. M Rizwan #Bumrah

VC PCB pic.twitter.com/GeC1ZMX4Qw

