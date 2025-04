Bengal Gas Cylinder Blast: पश्चिम बंगाल में बड़ा हादसा! दक्षिण 24 परगना में गैस सिलेंडर विस्फोट, चार बच्चों समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत (Watch Video)

Gas Cylinder Blast in West Benga: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां पाथर प्रतिमा के धोलाघाट गांव में सोमवार रात एक गैस सिलेंडर विस्फोट में चार बच्चों और दो महिलाओं समेत सात लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग दहशत में आ गए. यह घटना रात करीब 9 बजे हुई.

प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि घर में रखा गैस सिलेंडर रिसाव के कारण अचानक फट गया, जिससे पूरे घर में आग लग गई. इस भीषण आग में सात लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

ये भी पढें: Blast Caught on Camera in Hyderabad: अवैध गैस सिलेंडर की दूकान में हुआ ब्लास्ट, मालिक गंभीर रूप से घायल, हैदराबाद के कुक्कटपल्ली की घटना (Watch Video)

#Breaking: 7 people, including 4 children, killed in a gas cylinder blast at Pathar Pratima in Bengal''s South 24 Parganas district.#WestBengal #South24Parganas #CylinderBlast #Blast pic.twitter.com/JC3togdyt5

— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) March 31, 2025