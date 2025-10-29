Bangladesh vs West Indies, 2nd T20I Match Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 14 रनों से हराया, सीरीज में 2-0 की बनाई अजेय बढ़त; यहां देखें BAN बनाम WI मैच का स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 29 अक्टूबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला गया. दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने बांग्लादेश को 14 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले को जीतकर वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, बांग्लादेश की टीम सीरीज में वाइट वाश से बचना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs Afghanistan, 1st T20I Match 2025 Scorecard: पहले टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान ने ज़िम्बाब्वे को 53 रनों से हराया, मुजीब उर रहमान ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें ZIM बनाम AFG मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

West Indies won by 14 runs in the 2nd T20I against Bangladesh and clinched the 3-match series with a match to spare.🙌#WIvBAN #BANvWI #T20I pic.twitter.com/q7hbjvvH0w — Cric Updates (Bishwas🇳🇵) (@CricUpdate58494) October 29, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज एक रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद सलामी बल्लेबज एलिक अथानाज़े और कप्तान शाई होप ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 106 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 149 रन बनाए. वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान शाई होप ने सबसे ज्यादा 55 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान शाई होप ने 36 गेंदों पर तीन चौके और तीन छक्के लगाए. शाई होप के अलावा सलामी बल्लेबाज एलिक अथानाज़े ने 52 रन बनाए.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश की टीम को तस्कीन अहमद ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. बांग्लादेश की ओर से मुस्तफिजुर रहमान ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. मुस्तफिजुर रहमान के अलावा नसुम अहमद और रिशद हुसैन ने दो-दो विकेट चटकाए. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 150 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 13 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर महज 135 रन ही बना सकीं. बांग्लादेश की तरफ से सलामी बल्लेबाज तंज़ीद हसन तमीम ने सबसे ज्यादा 61 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान तंज़ीद हसन तमीम ने 48 गेंदों पर तीन चौके और तीन छक्के लगाए. तंज़ीद हसन तमीम के अलावा कप्तान लिटन दास ने 23 रन बटोरे.

वहीं, वेस्टइंडीज की टीम को जेसन होल्डर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से अकील होसेन और रोमारियो शेफर्ड ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. अकील होसेन और रोमारियो शेफर्ड के अलावा जेसन होल्डर ने दो विकेट चटकाए. सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर को चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 149/9, 20 ओवर (एलिक अथानाज़े 52 रन, ब्रैंडन किंग 1 रन, शाई होप 55 रन, शेरफेन रदरफोर्ड 0 रन, रोवमैन पॉवेल 3 रन, रोस्टन चेज़ नाबाद 17 रन, जेसन होल्डर 4 रन, रोमारियो शेफर्ड 13 रन, खारी पियरे 0 रन और अकील होसेन 1 रन.)

बांग्लादेश की गेंदबाजी: (तस्कीन अहमद 1 विकेट, नसुम अहमद 2 विकेट, रिशद हुसैन 2 विकेट और मुस्तफिजुर रहमान 3 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

बांग्लादेश की बल्लेबाजी: 135/8, 20 ओवर (सैफ हसन 5 रन, तंज़ीद हसन तमीम 61 रन, लिटन दास 23 रन, तौहीद हृदोय 12 रन, शमीम हुसैन 1 रन, जेकर अली 17 रन, रिशाद हुसैन 0 रन, तंज़ीम हसन साकिब नाबाद 8 रन और नसुम अहमद 2 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (जेसन होल्डर 2 विकेट, अकील होसेन 3 विकेट और रोमारियो शेफर्ड 3 विकेट).

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.