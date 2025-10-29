Zimbabwe vs Afghanistan, 1st T20I Match 2025 Scorecard: पहले टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान ने ज़िम्बाब्वे को 53 रनों से हराया, मुजीब उर रहमान ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें ZIM बनाम AFG मैच का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 1st T20I Match Scorecard Update: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पहला मुकाबला आज यानी 29 अक्टूबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला गया. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने ज़िम्बाब्वे को 53 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही अफगानिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, ज़िम्बाब्वे की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में ज़िम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रजा (Sikandar Raza) कर रहे हैं. जबकि, अफगानिस्तान की कमान राशिद खान (Rashid Khan) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

जिंबॉब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard)

Zimbabwe go down by 53 runs to Afghanistan in the first of three T20Is. Match Details 👉 https://t.co/qR6xAxugRv#ZIMvAFG #ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/InpgYiAIKB — Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) October 29, 2025

इस रोमांचक मुकाबले अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 76 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 180 रन बनाए. अफगानिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने सबसे ज्यादा 52 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान इब्राहिम जादरान ने 33 गेंदों पर छह चौका और एक छक्का लगाए. इब्राहिम जादरान के अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 39 रन बनाए.

दूसरी तरफ, जिंबॉब्वे की टीम को कप्तान सिकंदर रज़ा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. जिंबॉब्वे की ओर से सिकंदर रज़ा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. सिकंदर रज़ा के अलावा ब्लेसिंग मुज़ारबानी ने दो विकेट चटकाए. जिंबॉब्वे की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 181 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिंबॉब्वे की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 30 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई. जिंबॉब्वे की पूरी टीम 16.1 ओवर में महज 127 रन बनाकर सिमट गई. जिंबॉब्वे की तरफ से टिनोटेन्डा मापोसा ने सबसे ज्यादा 32 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान टिनोटेन्डा मापोसा ने 15 गेंदों पर पांच चौके लगाए. टिनोटेन्डा मापोसा के अलावा ब्रायन बेनेट और ब्रैड इवांस ने 24-24 रन बटोरे.

वहीं, अफगानिस्तान की टीम को मुजीब उर रहमान ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. अफगानिस्तान की ओर से मुजीब उर रहमान ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. मुजीब उर रहमान के अलावा अजमतुल्लाह उमरजई ने तीन विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी: 180/6, 20 ओवर (रहमानुल्लाह गुरबाज़ 39 रन, इब्राहिम जादरान 52 रन, सेदिकुल्लाह अटल 25 रन, दरविश रसूली 0 रन, अजमतुल्लाह उमरजई 27 रन, मोहम्मद नबी 0 रन, शाहिदुल्लाह कमाल नाबाद 22 रन और राशिद खान नाबाद 8 रन.)

जिंबॉब्वे की गेंदबाजी: (सिकंदर रज़ा 3 विकेट, ब्लेसिंग मुज़ारबानी 2 विकेट, ब्रैड इवांस 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

जिंबॉब्वे की बल्लेबाजी: 127/10, 16.1 ओवर (ब्रायन बेनेट 24 रन, तदिवानाशे मारुमनी 0 रन, ब्रेंडन टेलर 0 रन, ताशिंगा मुसेकिवा 16 रन, टोनी मुनयोंगा 20

रन, सिकंदर रज़ा 1 रन, रयान बर्ल 0 रन, ब्रैड इवांस 24 रन, टिनोटेन्डा मापोसा 32 रन, रिचर्ड नगारवा नाबाद 5 रन और ब्लेसिंग मुज़ारबानी 1 रन.)

अफगानिस्तान की गेंदबाजी: (अजमतुल्लाह उमरजई 3 विकेट, मुजीब उर रहमान 4 विकेट, अब्दुल्ला अहमदजई 2 विकेट).

नोट: जिंबॉब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.