Delhi Capitals Women vs Royal Challengers Bengaluru Women, WPL 2025 4th Match Live Score Update: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का आगाज 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम (Kotambi Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस बार दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई मेग लैनिंग (Meg Lanning) कर रहीं हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. इस बीच चौथे मुकाबले में आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को छठवां बड़ा झटका लगा हैं. मारिज़ैन कैप 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गई हैं. दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर 105/6.

दिल्ली कैपिटल्स की टीम का छठवां विकेट गिरा:

OUT! Delhi Capitals lose Marizanne Kapp! Earlier, Jess Jonassen had been dismissed as well.

DC-W 105/6 in 13.3 Overs#DCvRCB | #WPL | #WPL2025 | #RCBvDC | #DCWvRCBW https://t.co/aNsTtHCq1o

— LatestLY (@latestly) February 17, 2025