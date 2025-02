India National Cricket Team vs England National Cricket Team, 5th T20I Match Live Score Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला आज यानी 2 फरवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जा रहा हैं. चौथे टी20 मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 15 रन से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया. फिलहाल टीम इंडिया सीरीज में 3-1 से बढ़त हासिल कर ली हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं. इस बीच पांचवें टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने महज 17 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. टीम इंडिया का स्कोर 76/1.

वानखेड़े में अभिषेक शर्मा ने जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक:

𝟏𝟕-𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐅𝐈𝐅𝐓𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐀𝐁𝐇𝐈𝐒𝐇𝐄𝐊 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀! 😱🔥

What a tremendous knock from the Indian youngster! 🇮🇳🙇‍♂️

He smashed 5 sixes and 3 fours with a strike rate of 294.1 at Wankhede Stadium! 🏟️💯#AbhishekSharma #T20Is #INDvENG #Sportskeeda pic.twitter.com/mi5dqqgywK

