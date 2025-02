राजस्थान, 19 फरवरी: जयपुर के राजभवन में मनाई जा रही छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, "जयपुर में पहली बार यह उत्सव मनाया जा रहा है. महाराष्ट्र के कार्यकर्ता नासिक से शिवाजी महाराज की प्रतिमा लेकर आए हैं. कार्यक्रम दोपहर 12 बजे बिड़ला ऑडिटोरियम में होने जा रहा है. मैं जयपुर के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे आज शिवाजी महाराज को याद करें." राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े और सीएम भजनलाल शर्मा ने आज शिवाजी की जयंती पर जयपुर के राजभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. यह भी पढ़ें: Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों के लिए चौंकाने वाली खबर, सख्त नियमों से हजारों महिलाओं को लगेगा झटका

#WATCH | Rajasthan Governor Haribhau Kisanrao Bagde and CM Bhajanlal Sharma garland the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj at Raj Bhavan in Jaipur, on his birth anniversary today. pic.twitter.com/A1Dhw3B2Vw

— ANI (@ANI) February 19, 2025