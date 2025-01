Puma Showroom Fire Video: मुंबई से सटे ठाणे के कसारवडावली इलाके स्थित हाइपरसिटी मॉल के पहले माले में प्यूमा शोरूम में मंगलवार सुबह- सुबह भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद इसकी सूचना दमकल की टीम को मिलने के बाद मौके पहुंची और कड़ी मश्कक्त के बाद आग पर काबू पाया गया. राहत वाली बात है किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. वही आग कैसे लगी अभी तक वजहों का पता नहीं चल सका है. फिलहाल मौके पर दमकल कर्मी मौजूद हैं.

#WATCH | Thane, Maharashtra | A massive fire breaks out at the Hypercity Mall in Kasarvadavali area. Fire tenders present at the spot to douse off the fire. pic.twitter.com/RNQRwVteX9

— ANI (@ANI) January 28, 2025