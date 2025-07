सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट पैसों से भरे बैग के पास सिगरेट पीते दिख रहे हैं. यह वायरल क्लिप शिरसाट को आयकर विभाग से नोटिस मिलने के एक दिन बाद आई है, जिसमें उनसे राज्य में 2019 और 2024 के विधानसभा चुनावों के बीच उनकी संपत्ति में हुई वृद्धि पर स्पष्टीकरण मांगा गया था. वीडियो की बात करें तो, महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री बनियान और शॉर्ट्स पहने एक बिस्तर पर बैठे और सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं. वायरल क्लिप में शिरसाट के कमरे में पैसों से भरा एक बैग भी दिखाई दे रहा है. इस क्लिप को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शेयर किया, जिन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए कहा, "मुझे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर दया आती है." यह भी पढ़ें: एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत और मंत्री संजय शिरसाट को इनकम टैक्स का नोटिस, IT ने मांगा संपत्ति का हिसाब

@rautsanjay61 drops a bomb! Shares a video of Shinde Sena leader and Minister #SanjayShirsat. The minister is seen smoking along with bags full of cash in what looks like a hotel room. Yesterday, Shirsat had been served a notice by IT dept. What's going on in Maharashtra? pic.twitter.com/6BD73BZxXl

— Tejas Joshi (@tej_as_f) July 11, 2025