गुरुग्राम में कैब ड्राइवर के साथ शर्मनाक हरकत: सवारी ने मैसेज भेजकर पूछा- 'Bro S*x Karoge?', सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

गुरुग्राम: साइबर सिटी (Cyber City) गुरुग्राम (Gurugram) में एक कैब ड्राइवर (Cab Driver) के साथ हुई बदसलूकी का मामला सामने आया है. एक रील क्रिएटर और कैब ड्राइवर विशाल ने सोशल मीडिया (Social Media) पर अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि कैसे एक सवारी ने राइड शुरू होने से पहले ही उन्हें बेहद आपत्तिजनक और अनैतिक ऑफर दिया. इस घटना का स्क्रीनशॉट और वीडियो अब तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसने ऑनलाइन कैब सेवाओं में ड्राइवरों की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह भी पढ़ें: Ride Free Chahiye, S*x Kroge?’: चंडीगढ़ में कैब ड्राइवर की शर्मनाक हरकत, महिला को अश्लील मैसेज भेज फ्री राइड के बदले शारीरिक संबंध का रखा प्रस्ताव

चैट बॉक्स में पूछी आपत्तिजनक बात

घटना 10 फरवरी 2026 की बताई जा रही है. विशाल के अनुसार, एक सवारी ने गुरुग्राम में इस्कॉन मंदिर जाने के लिए उनकी कैब बुक की थ. राइड कन्फर्म होने के बाद, ऐप के इन-बिल्ट चैट फीचर का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति ने मैसेज भेजा— 'Bro s*x karoge?' (भाई, क्या सेक्स करोगे?)। ड्राइवर विशाल ने इस अपमानजनक प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया. इसके बाद उस व्यक्ति ने संक्षिप्त में माफी मांगी और राइड कैंसिल कर दी. विशाल ने इस पूरी बातचीत का स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर साझा किया है.

'अब कैब ड्राइवरों के साथ भी ऐसा हो रहा है'

विशाल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए अपनी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, 'ऐसी घटनाएं पहले अक्सर रैपिडो (Rapido) बाइक राइडर्स के साथ सुनने को मिलती थीं, लेकिन अब यह कैब ड्राइवरों के साथ भी होने लगा है.' ड्राइवर ने बताया कि इस तरह की हरकतों से न केवल उनका मानसिक उत्पीड़न होता है, बल्कि काम करने के सुरक्षित माहौल पर भी असर पड़ता है.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया और सुरक्षा की मांग

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने गुरुग्राम पुलिस और कैब कंपनी (जैसे Uber या Ola) को टैग करते हुए उस सवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. यूजर्स का कहना है कि राइड-हेलिंग ऐप्स को ऐसे 'पिक-अप' मैसेज भेजने वाले ग्राहकों को तुरंत ब्लैकलिस्ट करना चाहिए. यह भी पढ़ें: कैब वाले को UPI कर पछताई गुड़गांव की महिला, कहा- ड्राइवर के मैसेज से हो गई परेशान, शेयर किया अपना बुरा एक्सपीरियंस

ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए नियम

आमतौर पर कैब कंपनियां ऐसी घटनाओं के लिए 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाने का दावा करती हैं. यदि कोई सवारी या ड्राइवर एक-दूसरे के साथ बदसलूकी करता है, तो पीड़ित पक्ष ऐप के भीतर 'Help' या 'Report' सेक्शन में जाकर इसकी शिकायत कर सकता है. बार-बार शिकायत मिलने पर संबंधित यूजर का अकाउंट स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है. फिलहाल इस मामले में आधिकारिक पुलिस शिकायत दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है.