Fruits for Good Sex Drive: अच्छी सेक्स ड्राइव के लिए खाएं ये 5 फल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Pixabay)

Fruits for Good Sex Drive: कई लोगों के लिए, सेक्स एक्टिविटी शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ महसूस करने से जुड़ी होती है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने में भूमिका निभा सकते हैं. एक पौष्टिक आहार आपकी सेक्स ड्राइव को बढ़ाकर, रक्त प्रवाह और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करके, और स्टेमिना का निर्माण करके आपके यौन जीवन को लाभ पहुंचा सकता है. हर इंसान अच्छी सेक्स ड्राइव चाहता है, चाहे पुरुष हो या महिला! इसलिए वे इंटरनेट पर सेक्स ड्राइव बढ़ाने वाले फ्रूट्स और नट्स के बारे में भी सर्च करता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपका जवाब हमारे पास है. यह भी पढ़ें: Sex Tips: वजाइनल इंटरकोर्स के लिए टिप्स

सीप (Oysters)

सीप में बहुत ज़िंक पाया जाता है, ये आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करता है. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके मूड और सेक्स ड्राइव में अहम भूमिका निभाता है. ज़िंक पुरुषों को ज़्यादा शुक्राणु बनाने में भी मदद करता है. यह शुक्राणुओं की गतिशीलता को भी बेहतर बनाने में मदद करता है. अगर आपको ओइस्टर पसंद नहीं है तो आप बीफ़, पोर्क, फोर्टिफाइड अनाज, कद्दू के बीज, काजू और दही का सेवन भी कर सकते हैं.

अनार (Pomegranates)

अनार को सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए जाना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अनार का जूस पीने से आपका मूड अच्छा हो सकता है, रक्त प्रवाह बेहतर हो सकता है और टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ सकता है. ये सभी चीजें बेडरूम में गर्मी बढ़ा सकती हैं.

चॉकलेट (Chocolate)

सेक्स ड्राइव बढ़ाने में चॉकलेट अहम् भूमिका निभाता है. इसको खाने से सेरोटोनिन (Serotonin) नामक हार्मोन का स्राव होता है. मूड को खुश रखता है. चॉकलेट से मिलने वाला मूड बूस्ट आपकी कामेच्छा को भी बढ़ा सकता है. इस स्वाद में फेनिलएथिलामाइन (Phenylethylamine) नामक एक मस्तिष्क रसायन भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो वासना और प्रेम से जुड़ा होता है. यह भी पढ़ें: Sex Tips For Men: पुरुष ट्राय करें ये 6 सेक्स टिप्स

पालक (Spinach)

ज्यादातर लोगों को हरी सब्जी खाना पसंद नहीं होता. पलक को हए घास- फूस मानते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पालक आपकी कामेच्छा को कई तरह से बढ़ा सकती है. यह हरी पत्तेदार सब्जी मैग्नीशियम से भरपूर होती है, एक ऐसा खनिज जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है. इसमें आयरन भी होता है, जो इच्छा, उत्तेजना, कामोत्तेजना और यौन संतुष्टि में मदद कर सकता है, खासकर महिलाओं में.

एवोकाडो(Avocado)

एवोकाडो हार्ट के लिए हेल्दी होता है. यहं फाइबर से भरपूर होता है, जो बेडरूम में लंबे समय तक एनर्जी देता है. एवोकाडो में विटामिन बी6 भी होता है, जो विशेषज्ञों के अनुसार थकान, पेट फूलना और चिड़चिड़ापन जैसे पीएमएस लक्षणों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. ये सभी महिलाओं के लिए रोमांटिक मूड में आने में मदद कर सकते हैं.

बता दें कि अच्छी सेक्स ड्राइव के लिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का बेहतर ढंग से काम करना जरुरी है. बेहतर रक्त संचार से यौन प्रतिक्रिया में सुधार हो सकता है.