Sex Tips For Men: पुरुष ट्राय करें ये 6 सेक्स टिप्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Pixabay)

सेक्स (Sex) केवल एक शारीरिक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि यह इंसान की भावनाओं, संबंधों और सामाजिक संरचना से भी गहराई से जुड़ा हुआ है. फिर भी, भारतीय समाज में इस विषय पर बात करना शर्मनाक माना जाता है. जिसके कारण इससे जुड़ी जानकारी की कमी और गलतफहमियां बनी रहती हैं. सेक्स एक प्राकृतिक जैविक क्रिया है, जो प्रजनन (Reproduction), शारीरिक सुख और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ी होती है. यह किसी व्यक्ति की सेक्सुआलिटी (Sexuality) का हिस्सा है और स्वस्थ रिश्तों का एक अभिन्न पहलू हो सकता है. सेक्स के लिए हम पुरुषों के लिए आए हैं कुछ सेक्स टिप्स. यह भी पढ़ें: Sex Tips: सेक्स के दौरान इन 5 बातों से बचें

Kiss से शुरुआत करें

महिलाओं को रिझाने का सबसे अच्छा तरीका है Kiss! चुंबन हर किसी के लिए यौन क्रिया का एक अभिन्न अंग है और महिलाएं इससे आसानी से फ्री हो जाती हैं. इसे न छोड़ें और आप अपनी जीभ से भी कोशिश कर सकते हैं.

Foreplay से शुरुआत करें

फोरप्ले (Foreplay) को नज़रअंदाज़ करना आम गलती है. स्पर्श, आलिंगन, kiss आदि से पार्टनर को सहज और उत्तेजित करना ज़रूरी होता है. इससे न सिर्फ साथी को सुख मिलता है, बल्कि आपसी संतुलन भी बना रहता है. यह भी पढ़ें: Sex Tips: वजाइनल इंटरकोर्स के लिए टिप्स

सेक्स के दौरान धीमे रहें

सेक्स के दौरान जल्दबाज़ी मत करो. धीरे-धीरे सेक्स शुरू करो और सुनिश्चित करो कि उसे भी सेक्स का आनंद मिल रहा है. सुनिश्चित करो कि तुम बेडरूम के बाहर भी सेक्स ट्राय करो. किचन, बाथरूम, पार्किंग एरिया, कार के अंदर या बेडरूम के अलावा कहीं भी सेक्स करने से आपकी पार्टनर उत्तेजित हो सकती है और आप एक हॉट सेक्स का आनंद ले सकते हो.

सेक्स के दौरान अपने हाथों का इस्तेमाल करें

पुरुषों, ध्यान रखें कि सेक्स के दौरान आपके हाथ खाली न रहें. सेक्स के दौरान अपने हाथ उसके स्तनों, पीठ, पेट पर रखें या उसके बालों से खेलें. हर संभव तरीके से अपने हाथों का इस्तेमाल करें. यह भी पढ़ें: सेक्स के दौरान पुरुषों की होती है अपनी महिला पार्टनर से ये ख्वाहिशें, जान लें महिलाएं

नई सेक्स पोजीशन (Sex Positions) ट्राई करें

अपनी सेक्स लाइफ में फिर से जोश भरने के लिए उसके शरीर और नई सेक्सी पोजीशन को एक्सप्लोर करें. पुरानी पोजीशन बोरिंग और थकाऊ हो सकती हैं. इसलिए कुछ हॉट और स्टीमी ट्राई करें.

डर्टी बातें करें

ज़्यादातर महिलाएं सेक्स के दौरान गंदी बातें करना पसंद करती हैं. जब उनका पार्टनर गंदी बातें करता है तो उन्हें उत्तेजना होती है. कई महिलाएं सेक्स के दौरान हावी होना चाहती हैं. बिस्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं. कई महिलाएं ओरल सेक्स से आसानी से ऑर्गेज्म तक पहुंच जाती हैं. उन्हें अच्छा लगता है जब उनका पार्टनर उनकी क्लिटोरिस को उत्तेजित करता है.