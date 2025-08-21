Sex Tips: सेक्स के दौरान इन 5 बातों से बचें

प्रतीकात्मक (Photo: Pixabay)

Sex Tips: सेक्स (Sex) सिर्फ़ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक भावनात्मक, मानसिक और गहरा अंतरंग अनुभव है जो पार्टनर के बीच विश्वास, सहमति, संवाद और सहजता पर निर्भर करता है. हालांकि हर किसी की अपनी पसंद और सीमाएं होती हैं, फिर भी सेक्स के दौरान कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिनसे बचना ही बेहतर होता है ताकि दोनों पार्टनर सम्मानित, सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करें. यह भी पढ़ें: Tips for Better Sex: इंटिमेसी को मजबूत करने के आसान और असरदार टिप्स

1. सेक्स के दौरान ज़्यादा सवाल करना

किसी भी सेक्स संबंध में साफ़ बातचीत ज़रूरी है, संभोग से पहले, सेक्स के दौरान और सेक्स के बाद. हालाँकि, अपने साथी पर "क्या तुम्हें यह पसंद है?" या "क्या यह ठीक है?" जैसे लगातार सवाल पूछने से मूड खराब हो सकता है और दबाव बढ़ सकता है. इसलिए अपनी पसंद, सीमाओं और सहमति के बारे में पहले से ही खुलकर बातचीत कर लें. सेक्स के दौरान छोटे या अशाब्दिक संकेत आमतौर पर काफ़ी होते हैं.

2. सहमति या बॉडी लैंग्वेज इग्नोर करना

सहमति सिर्फ़ एक बार 'हां' सुनने के बारे में नहीं है. यह लगातार चलती रहती है और इसका हर पल सम्मान किया जाना चाहिए. इसी तरह, अपने साथी की शारीरिक हाव-भाव - बेचैनी या खामोशी के संकेतों की अनदेखी करना कभी भी स्वीकार्य नहीं है. अपने साथी की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें. अगर कुछ गड़बड़ लगे, तो रुकें और धीरे से पूछें कि क्या वे ठीक हैं या रुकना चाहते हैं. आपसी सम्मान अच्छे सेक्स की नींव है. यह भी पढ़ें: Tips for Better Sex: इंटिमेसी को मजबूत करने के आसान और असरदार टिप्स

3. नेगेटिव कमेंट करना

शारीरिक छवि, परफॉर्मेंस या पिछले पार्टनर से तुलना के बारे में कमेंट बेहद नुकसानदेह होती हैं. ये पल को खराब कर सकती हैं और आपके पार्टनर के कॉन्फिडेंस और भरोसे को ठेस पहुंचा सकती हैं. अपने पार्टनर को प्रोत्साहित करें और वर्तमान में रहें. निर्णय लेने के बजाय संबंध पर ध्यान केंद्रित करें. पॉजिटिव बातचीत अंतरंगता को दस गुना बढ़ा सकती है.

4. सेल्फ सेंटर होना

सेक्स एक साझा अनुभव है - यह सिर्फ़ आपके अपने आनंद के बारे में नहीं है. अपने पार्टनर की ज़रूरतों का ध्यान रखे बिना सिर्फ़ अपनी संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने से उन्हें इस्तेमाल किया हुआ या महत्वहीन महसूस हो सकता है. सुनिश्चित करें कि आप दोनों आनंद ले रहे हैं. अपने पार्टनर की पसंद पर ध्यान दें, जानें कि दोनों को क्या अच्छा लगता है, और इसे एक साझा सफ़र बनाएं.

5. आफ्टर केयर

सेक्स खत्म होने के बाद, कुछ लोग तुरंत अपने फ़ोन में लग जाते हैं, उठ जाते हैं, या अपने पार्टनर से पूछे बिना ही सो जाते हैं. यह ठंडा या उपेक्षापूर्ण लग सकता है. आफ्टरकेयर—जैसे गले लगना, बातें करना, या बस पास रहना भावनात्मक अंतरंगता को मज़बूत करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपका साथी सुरक्षित और सराहना महसूस करे.

अगर आप किसी बात को लेकर अनिश्चित हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमेशा खुलकर बात करें, ध्यान से सुनें, और एक-दूसरे की सहजता और सीमाओं को प्राथमिकता दें.