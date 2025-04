World Earth Day 2025: विश्व पृथ्वी दिवस पर नेताओं ने दी शुभकामनाएं, धरती को हरा-भरा बनाने का संकल्प

नई दिल्ली, 22 अप्रैल : हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मकसद पर्यावरण संरक्षण की तरफ ध्यान खींचना है. विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर नेताओं ने पर्यावरण संरक्षण और धरती को स्वच्छ व हरा-भरा बनाने का संकल्प दोहराया. केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से विश्व पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं दीं और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी के लिए प्रेरित किया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "विश्व पृथ्वी दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. पृथ्वी जीवन को पोषित करती है और हमारे विकास के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करती है. यह हमारा कर्तव्य है कि हम पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन के लिए अत्यंत सावधानी से परोपकार करें. मोदी सरकार सतत विकास के लिए वैश्विक पहलों को आगे बढ़ा रही है, और अटूट प्रतिबद्धता के साथ इस उद्देश्य की पूर्ति कर रही है. मैं उन संरक्षणवादियों की भी सराहना करता हूं जो हमारे ग्रह को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं." यह भी पढ़ें : UPMSP UP Board Result 2025: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के रिजल्ट को लेकर काउंटडाउन शुरू, इस दिन आएंगे नतीजे, upmsp.edu.in पर एक क्लिक में ऐसे करें चेक

Sustainable living is core to the well-being of the Earth. On the occasion of Earth Day tomorrow, will attend the 'Save The Earth Conclave: Bamboo for a Resilient Future' organised by the Phoenix Foundation in New Delhi.



Looking forward to attending the program.— Amit Shah (@AmitShah) April 21, 2025