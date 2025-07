राजनीति से रिटायरमेंट लेने के बाद क्या करेंगे अमित शाह? गृह मंत्री ने बताया अपना फ्यूचर प्लान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में अपने भविष्य के बारे में एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन से रिटायरमेंट लेने के बाद वे अपना पूरा जीवन वेदों, उपनिषदों और प्राकृतिक खेती के अध्ययन को समर्पित करेंगे. शाह का मानना है कि प्राकृतिक खेती न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह खेती की गुणवत्ता और उत्पादन को भी बढ़ाती है.

अमित शाह ने कहा, "रासायनिक खाद से उगाया गया गेहूं शरीर को कई बीमारियों की ओर ले जाता है, जबकि प्राकृतिक खेती से न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है बल्कि यह खेती की उपज भी बढ़ाती है." उन्होंने प्राकृतिक खेती को एक वैज्ञानिक प्रयोग बताते हुए युवाओं को इससे जुड़ने की सलाह दी.

कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब उन्हें गृह मंत्रालय मिला था तो सभी ने इसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी माना, लेकिन जब उन्हें सहकारिता मंत्रालय मिला, तो उन्हें महसूस हुआ कि यह देश के किसानों, गरीबों और ग्रामीणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग है.

