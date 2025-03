VIDEO: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में उद्योग अधिकारी की पत्नी की दादागिरी! ट्रैक्टर चालक का कॉलर पकड़कर पीटा, लोगों का फूटा गुस्सा

हमीरपुर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में अफसरशाही के वीडियो रोजाना सामने आते है. लेकिन अब अफसरों के परिजनों के भी धौंस के वीडियो सामने आने लगे है. ऐसा ही एक वीडियो हमीरपुर से सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में देख सकते है की एक महिला बीच सड़क पर एक गरीब ट्रैक्टर चालक की कॉलर पकड़कर उसकी पिटाई कर रही है.

इस दौरान ये महिला इस गरीब को थप्पड़ भी मारती है. बताया जा रहा है की ये महिला उद्योग अधिकारी रवि वर्मा की पत्नी बताई जा रही है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @sirajnoorani नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: शादी न होने से नाराज सिरफिरे युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, खुद के घर में लगा दी आग, छत पर चदकर किया जमकर हंगामा, हमीरपुर का वीडियो आया सामने

अधिकारी की पत्नी ने की ट्रैक्टर चालक से मारपीट

Viral Video from #Hamirpur, #UttarPradesh. in which after the car of Ravi Verma, Deputy Commissioner of Industries Department, touched the side of the tractor, madam got so angry that she pulled the driver out of the tractor and slapped him. ⤵️ pic.twitter.com/yI2R29mj2X

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 24, 2025